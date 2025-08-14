Valitsus kuulutas ilma tõttu põllumajanduses välja sisuliselt eriolukorra

Valitsus kinnitab korraldusega, et Eesti on tänavu aprillist juulini tavapärasest olulisel määral ebasoodsamad ilmastikutingimused, mis mõjutavad põllumajandust. Selle alusel kavatseb valitsus Euroopa Komisjonist taotleda Eesti põllumeestele erakorralist abi.

Näiteks madalamad temperatuurid taimede kasvuperioodil koos öökülmaga, samuti liigniiskus ning rahesajud.

Need on põhjustanud olulist saagi ja selle kvaliteedi langust ning tekitanud põllumajandustootjatele olulist majanduslikku kahju.

Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras (Eesti 200) ütles, et otsus ei tulnud kergekäeliselt. Terras ütles ERR-ile, et valitsuse otsus tähendab sisuliselt eriolukorda. "Kui me vaatame eriolukorda Lätis, siis see, mis me täna vastu võtsime tähendab põhimõtteliselt sama asja. See ongi meie vaste eriolukorrale, mis me enda seadusruumis oleme sõnastanud teistmoodi. Sisuliselt tähendab see sama asja," rääkis Terras valitsuse pressikonverentsil.

"Me kõik oleme näinud, milline on olnud selle aasta suvi, jahe kevad, mis jättis taime arengu nädalateks seisma ning sellele järgnenud lakkamatud sajud ja rahe on pannud meie põllumehed äärmiselt raskesse seisu. Paljude jaoks on see juba kolmas järjestikune aasta, mis on keeruline. Saagid on hävinemas, kvaliteet langeb ja plaanitud töid ei ole lihtsalt võimalik teha," märkis ta.

Terrase sõnul kujutab otsus põllumeestele läbirääkimistel tuge. Korraldust on võimalik võtta aluseks lepinguliste suhete ja kohustuste ümbervaatamisel. "Kui põllumees ei suuda halva ilma tõttu oma lepingulisi kohustusi täita, näiteks tarnida kokku lepitud kogust vilja, annab riigi ametlik seisukoht talle läbirääkimistel tugeva aluse. See on signaal nii pankadele, kindlustustele kui ka kaubanduspartneritele, et tegemist on erakordse olukorraga," lausus Terras.

Samuti vähendab otsus tema sõnul bürokraatiat ja põllumeeste halduskoormust. "Tänu sellele otsusele ei pea põllumees eraldi hakkama PRIA-le tõestama, et just tema põldu laastas halb ilm. Me käsitleme seda olukorda nüüd üldise vältimatu vääramatu jõuna," sõnas Terras.

Terras ütles veel, et ebasoodsate ilmastikutingimuste ametlik kindlaks tegemine annab aluse pöörduda Euroopa Komisjoni poole, et taotleda Eesti põllumeestele erakorralist abi Euroopa Liidu põllumajandusreservist. See on järgmine samm, millega me praegu juba tegeleme," ütles Terras.

Ta rõhutas, et korraldus ei too kaasa otsest kulu riigieelarvele.

Terras nimetas olukorda kriisiks ja kutsus üles tarneahela osapooli mõistmisele ja paindlikkusele.