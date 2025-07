Helsingin Sanomat: ka Soome kaalub Eestilt vanglakohtade rentimist

Soome justiitsministeerium uurib justiitsminister Leena Mere soovil, kas Soome seadused võimaldavad rentida välisriigilt vanglakohti. Eelkõige soovitakse rentida vanglakohti Eestilt, kirjutab väljaanne.

Rootsi ja Eesti on sarnase kokkuleppe sõlminud. 18. juunil allkirjastasid justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakosta ning Rootsi justiitsminister Gunnar Strömmer kahe riigi vahelise vanglarendilepingu. Lepinguga tagatakse Rootsile kasutamiseks 400 kambrit ühtekokku kuni 600 kinnipeetavale.

Meri sõnul andis ta juunis ametnikele ülesandeks välja selgitada, kas Eesti ja Rootsi vaheline leping oleks võimalik ka Soome õigusruumis.

"See on hea mõte ja see peaks olema meie tööriistakastis," ütles Meri, kelle sõnul ei saa veel ajakavast rääkida. "Kohe pole see võimalik," lausus ta.

Justiitsministeeriumi poolne läbirääkija Miia Ljunqvist ütles väljaandele, et Eesti justiitsministeeriumiga on läbirääkimisi peetud. Tema sõnul ei saaks Soome sellisest lepingust Eestiga majanduslikku kasu, sest kui Rootsi maksab Eestile 8500 eurot kuus vangi pealt, siis Soomes on vangile kuluv keskmine kuine summa umbes 6300 eurot.

Rootsi maksab igakuiselt 8500 eurot pearaha iga kinnipeetava kohta. See summa katab nii tervishoiuteenused, vanglateenistuse kulud kui ka kohtute kulud. Rootsi jaoks on see kokkuhoid, sest Rootsis kulub vangi kuiseks ülalpidamiseks ligi 11 400 eurot.

Lisaks peaks Soome sellise lepingu sõlmimiseks muutma seadust, ütles Ljunqvist, kelle sõnul oli esialgne seisukoht, et vanglakohtade rentimine välisriigilt pole teostatav.

Minister Meri aga ütles väljaandele, et asja üle veel arutatakse ning ka Ljunqvist möönis, et analüüsimine alles käib.

Meri sõnul on probleemiks lisaks seaduse muutmise vajadusele ka rahapuudus ning teadmatus, kui palju tekib lisakulu vangide transportimise ja tõlkimisteenusega.

"Ka Eesti peab ise tahtma vanglakohti rentida," lisas Meri.

Meri sõnul algas Soomes vastav analüüs enne, kui Eesti ja Rootsi sõlmisid vanglakohtade rendilepingu. "Kui Rootsi on õigusriigina suutnud asja lahendada, siis äkki on ka meil võimalusi, mida me pol veel märganud," lausus Meri.

Soome vanglateenistus andmetel on Soome kõigis vanglates kohtadest puudus. Näiteks oli Vantaa vanglas eelmisel nädalal 70 vangi rohkem, kui seal on kohti.