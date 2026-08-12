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Pakosta lükkas tagasi Ühendkuningriigi plaani saata oma vangid Eestisse

Välismaa
Liisa Pakosta
Liisa Pakosta Autor/allikas: Iris Tähema/ERR
Välismaa

Justiitsminister Liisa Pakosta lükkas tagasi idee võtta vastu Suurbritannia vange, et aidata leevendada Briti vanglate ülerahvastatuse kriisi.

Justiitsminister Liisa Pakosta ütles BBC-le, et Eesti ei rendi vangikonge teistele riikidele, samas kui allkirjastatud lepingu alusel paigutatakse Rootsi vangid pooltühja Tartu vanglasse juba augustis.

Nii konservatiivid kui ka Reform UK on teinud ettepaneku rentida konge välismaistes vanglates, sealhulgas Eestis, et lahendada ruumipuudust Suurbritannia vanglates ning vältida kurjategijate ennetähtaegset vabanemist Inglismaal ja Walesis.

Ka Tööpartei uuris ideed 2024. aastal, kuid kõnelused Eestiga ei viinud kuhugi.

Pakosta sõnul ei ole Eesti saanud Suurbritannialt ühtegi ettepanekut vanglaruumi rentimiseks, lisades, et kui selline ettepanek peaks tehtama, "oleks meie vastus ühemõtteline – Margaret Thatcheri kuulsate sõnadega: Ei. Ei. Ei."

"Selline ettepanek ei oleks lihtsalt ekslik, eksitav või vastuvõetamatu, see vääriks otsest tagasilükkamist," ütles Pakosta BBC-le.

Peaminister Andy Burnhami valitsus kavatseb tänavu oktoobris ennetähtaegselt vabastada tuhandeid vange, püüdes meeleheitlikult vabastada ruumi peaaegu 100-protsendilise täituvusega vanglates.

Esmaspäeval ei välistanud Downing Street ruumi rentimist välismaa vanglates, kui ajakirjanikud küsisid, kas valitsus kaalub seda võimalust. Peaministri büroo pressiesindaja sõnul on valitsus keskendunud "lisavõimekuse loomisele riigisiseses süsteemis".

"Mis puutub vanglakohtade rentimisse välismaal, siis see lihtsalt ei ole kiire lahendus," lisas pressiesindaja. "See nõuaks esmaseid seadusemuudatusi, mis tugineksid keerulisele rahvusvahelisele lepingule, mille kokkuleppimiseks kuluks mitu aastat."

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: BBC

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