Trump ähvardas kehtestada Kanadale 35-protsendilise tollimaksu

Üks Valge Maja ametnik ütles, et Kanada ei pea maksma tariife kaupade eest, mis kuuluvad USMCA (USA-Mehhiko-Kanada vabakaubandusleping– toim.) lepingu alla.

Trump kehtestas varem Kanadale 25-protsendilised tollitariifid. USA ja Kanada üritasid varem jõuda tariifide langetamise osas kokkuleppele 21. juuliks. Trump saatis nüüd Kanada peaministrile kirja ja teatas, et alates 1. augustist tõusevad tariifid 35 protsendini.

Kanada peaminister Mark Carney ütles neljapäeva hilisõhtul, et Kanada ametnikud teevad koostööd USA kolleegidega, et sõlmida leping 1. augustiks.

Trump saab Carneyga paremini läbi kui eelmise Kanada peaministriga. Trump aasis varem, et Kanadast võib saada USA 51. osariik ning Justin Trudeaust saaks selle kuberner. Praegust Kanada peaministrit nimetab Trump aga härrasmeheks.

Soojem toon pole aga kaasa toonud tariifide langetamist. Üks Kanada valitsusametnik ütles, et Ottawa on valmis leppima tehinguga, mis sisaldab mõningaid tariife. Läbirääkijad tahavad nüüd tagada, et tariifid jääksid võimalikult madalale tasemele, vahendas The Wall Street Journal.