Soome lennundussektori pikaajaline töövaidlus sai lahenduse

Soome lennundustööstuse ametiühingu (IAU) ja tööandjate liidu Palta vaheline pikaajaline töövaidlus lennundussektoris on lahendatud.

Lennujaamade maapealse teeninduse töötajaid esindav IAU saab 1,5-aastase lepinguperioodi jooksul palgatõusu vastavalt üldisele poliitikale, teatas teenindusala tööandjate liidu Palta esindaja pressiteates.

Sel aastal on ootuspärased palgatõusud 2,5 protsenti ja järgmisel aastal 2,4 protsenti. Vahendaja esitatud kokkulepe kehtib kuni 2027. aasta jaanuarini.

Lisaks moodustatakse töörühm, et arutada vaidluse objektiks olnud koroonaperioodi kokkuhoidu.

"On hea, et pärast pikki läbirääkimisi leiti lõpuks mõlemale poolele vastuvõetav lahendus vaidlusele," ütleb Palta tööturudirektor Minna Ääri pressiteates.

"See on olnud mõlema poole jaoks ebatavaliselt pikk ja keeruline protsess," kommenteeris IAU esimees Juhani Haapasaari.

Haapasaari hinnangul on lühem lepinguperiood "teisejärguline lahendus", kuid see tekitab surve uurida koroonasäästude mõjusid.

Töövaidluse põhjus seisnes selles, et IAU on nõudnud tõuse, mis on suuremad kui nn üldine joon.

Ekspordisektorite määratud üldine joon tähendab kolme aasta jooksul kokku 7,8-protsendilist palgatõusu. IAU ei pidanud seda piisavaks ning seetõttu lähtusid Palta ja riiklik lepitaja sellest, et üldine joon jääb kehtima.

Näiteks Finnairi piloote esindav Soome transpordipilootide ametiühing (SLL) nõustus juunis pärast pikka töövaidlust üldise joonega kooskõlas olevate palgatõusudega.

Suuremate tõusude nõudmine pärineb koroonaajastust. Koroona distsiplineeris turismi ja lennundussektorit ning töötajad loobusid kahe aasta palgatõusust 2020. aastal.

IAU usub, et üldist joont ületavad palgatõusud oleksid hüvitiseks koroonaperioodil rakendatud kokkuhoiumeetmete eest.

Muu hulgas on IAU süüdistanud tööandjat topeltstandardites. Nimelt on keeldutud Venemaa agressioonisõja ettekäändel palgatõusudest, kuid Finnair kasutas uue tegevjuhi värbamisel ühekordset kaalutlusõigusega boonust.

Lepingus on nüüd sätestatud, et koroonaperioodi kokkuhoiu küsimust arutatakse töörühmas. Töörühm kohtub esimest korda oktoobris.

Töörühma ülesanne on muu hulgas kindlaks teha, kuidas kokkuhoid on mõjutanud töötajate sissetulekute arengut ja töökohtade säilitamist ning hinnata, kas tehtud lepinguliste lahenduste ühiselt tuvastatud mõjusid saab tulevastel läbirääkimistel arvesse võtta.

Palta sõnul tühistati kuude kaupa kestnud streigi tõttu üle 1200 lennu, mis on mõjutanud ligikaudu 100 000 kliendi reisimist.