Saksa kaitseminister kutsus relvafirmasid üles tootmist suurendama

Pistorius tõi välja, et Saksamaa suurendab sõjalisi kulutusi ning lahendas nii kaitsetööstuse pikaajalised mured.

"Pole enam põhjust kurta. Tööstus teab suurepäraselt, et vastutab nüüd tulemuste saavutamise eest," ütles Pistorius.

Berliin kavatseb suurendada oma iga-aastaseid kaitsekulutusi 2029. aastaks 162 miljardi euroni, mis on ligi 70 protsenti rohkem kui käesoleval aastal.

"Kahjuks kogeme üksikute projektide puhul endiselt viivitusi. Kõik on nagu paigas, siis tekivad viivitused tööstuse poolelt, millega ma pean siis arvestama," sõnas Pistorius.

"Tööstus peab oma võimsust suurendama. See kehtib laskemoona, droonide, tankide, peaaegu iga valdkonna kohta," lisas minister.

Pistorius kohtub esmaspäeval Washingtonis oma USA kolleegi Pete Hegsethiga. Päevakorras on Ukraina toetamine, kõne all on ka õhutõrjesüsteemide tarnimine Kiievile.

Saksamaal oli varasematel aastatel kokku 12 Patrioti õhutõrjesüsteemi. Berliin on juba andnud Kiievile kolm sellist süsteemi. Kaks Patrioti süsteemi on Saksamaa andnud Poolale, üks on hoolduses.

"Meil on Saksamaal alles ainult kuus (süsteemi). Seda on tõesti liiga vähe, eriti arvestades NATO võimekuse eesmärke. Me ei saa kindlasti rohkem anda," rääkis Pistorius.

Pistorius ütles, et arutab Hegsethiga võimalust, mille kohaselt Saksamaa ostaks USA-lt kaks Patrioti süsteemi, et need siis Ukrainale üle anda. Ta ütles veel, et Saksamaa ei tarni Ukrainale oma Tauruse rakette.

Pistorius lükkas tagasi ka ühislaenu ja eurovõlakirjade võtmise EL-i tasandil, et aidata võlgades riikidel suurendada oma kaitsekulutusi.

Ta rääkis veel, et tema ministeerium töötab välja hankeplaani varustuse ostmiseks. Lisaks kommenteeris ta veel ka droonitehnoloogia kiiret arengut ja lubas, et riigi relvajõud saavad ainult tipptasemel tooteid.

Taasrelvastumise küsimus lõhestab nüüd Pistoriuse koduparteid. Saksa SPD vana kaardivägi soovib jätkata suhtlust ja koostööd Venemaaga. Ka Pistorius on pälvinud kriitikat vanema põlvkonna poliitikute poolt.

"Olen alati veendunud, et kui soovite rääkida rahust ja pingelõdvendusest võrdsetel alustel, saate seda teha ainult jõupositsioonilt. Mitte, et kedagi hirmutada, vaid teha selgeks, et me teame, milleks oleme võimelised. Me tahame teiega rahus elada, aga ärge arvake, et oleme nõrgad või, et me ei kaitse end. See kehtib ka tänapäeval," märkis Pistorius.

"Britid, ameeriklased ja prantslased olid Saksamaal, et kaitsta meie idatiiba. Ja täna on Leedu, Balti riigid ja Poola idatiival ning me peame sinna panustama," ütles Pistorius.