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Pistorius: Saksamaa soovib toota riigis rohkem USA relvastust

Välismaa
Mark Rutte, Friedrich Merz ja Boris Pistorius
Mark Rutte, Friedrich Merz ja Boris Pistorius Autor/allikas: SCANPIX/dpa/picture-alliance/Michael Kappeler
Välismaa

Saksamaa loodab laiendada kaitsetööstussidemeid USA-ga ja toota riigi tehastes rohkem Ühendriikides loodud relvastust, ütles kolmapäeval kaitseminister Boris Pistorius.

Ettepanek tehti vahetult enne 7.–8. juulil Türgis toimuvat NATO tippkohtumist, kus Euroopa sõjalise võimekuse arendamine püsib fookuses, kuna USA president Donald Trump survestab liitlasi kaitsekulutusi suurendama.

"Me teame, et Ameerika tootmisvõimsused on piiratud ja neid on vaja kiiresti laiendada," ütles Pistorius ajakirjanikele koos kantsler Friedrich Merzi ja NATO peasekretäri Mark Ruttega, kes olid kutsutud Berliinis toimunud valitsuskabineti istungile.

"Seetõttu oleme väga huvitatud teatud süsteemide või süsteemide komponentide tootmisest siin Saksamaal," lisas Pistorius.

Nõudlus USA relvastuse, eriti rakettide ja Patriot-süsteemi sarnaste püüdurrakettide järele on sõdade ja ülemaailmsete kriiside tõttu hüppeliselt kasvanud ning Ukrainas ja Lähis-Idas laialdaselt kasutatud relvade varud on kahanemas.

Samal ajal püüavad Saksamaa ja teised NATO liikmesriigid Euroopas edasi arendada oma relvatööstust ning vähendada sõltuvust USA päritolu varustusest.

"Keegi ei ole suurema iseseisvuse poole püüeldes öelnud, et me tahame loobuda Ameerika süsteemidest," rõhutas Pistorius, lisades, et on olemas USA-s toodetud relvi, mida Euroopa ise ei tooda, kuid "mida me järgmise viie kuni kümne aasta jooksul hädasti vajame".

NATO peasekretär Rutte tervitas omalt poolt Saksamaa püüdlusi tugevdada oma sõjaväge ja relvatootmisvõimekust.

"NATO tippkohtumine keskendub lisakulutuste muutmisele lahinguvalmis võimekusteks ja meie kaitsetööstuse olulisele laiendamisele," ütles Rutte.

"Saksamaa on tööstuslik suurjõud, kus on suured kaitsetööstusettevõtted ja maailmatasemel teadusasutused," lisas Rutte.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP

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