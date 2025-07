Tänavapilti on ilmunud esimesed KOV valimiste reklaamtelgid ja - plakatid

Parempoolsed, kes esimest korda lähevad kohalikele valimistele, panid pealinnas esimeste hulgas üles oma plakatid ning alanud on ka telgikampaania. Erakonna esimees Lavly Perling ütles, et tegemist on eelkampaaniaga, kus erakond tutvustab ennast ja oma seisukohti.

"Me oleme väljas nii linnapildis, peame olema väljas sotsiaalmeedias ja kindlasti ka telkides vahetult oma valijatega kõneledes," lausus Perling.

Tallinna koalitsioonierakondadest on pealinnas ainsana üleval sotsiaaldemokraatide linnapea Jevgeni Ossinovski plakatid. Abilinnapea Madle Lippus ütleb, et tegu on samuti eelkampaaniaga.

"Me loomulikult toimetame edasi linna juhtimisega. Oluline on viia lõpule need reformid, mida me oleme alustanud, et Tallinn oleks läbipaistvam, juhtimine oleks parem ning sügisel kindlasti, kui kohalikud valimised lähemale jõuavad, läheb kampaania suurema hooga käima," sõnas Lippus.

Isamaa ridades Tallinna volikokku kandideeriv Jüri Ratas panustas Euroopa Parlamendi valimistel teistest kandidaatidest enam sotsiaalmeediale ning teda toetas Euroopa Parlamendi valimistel 33 000 valijat. Kohalikel valimistel Ratas sotsiaalmeediat esikohale oma kampaanias ei sea.

"Need on kohtumised inimestega silmast silma. Need on kindlasti programmilised seisukohavõtud, mida siis Isamaa järgmiseks 4 aastaks lubab Tallinnas. Loomulikult siis juurde käib ka sotsiaalmeedia, aga ma järjest enam arvan, et kohtumised inimestega on olulisemad," ütles Ratas.

Ratas lisas, et tõsiseltvõetav poliitik alustab päev pärast valimisi ettevalmistust järgmisteks valimisteks. Isamaa pole oma Tallinna linnapeakandidaati veel avaldanud ja meedias on räägitud võimalusest, et selleks on Jüri Ratas.

Keskerakond alustas telgikampaaniat juba mais. Keskerakonna nimekirjas Mustamäel esinumbrina kandideeriv Lauri Laats ütles, et inimesed tulevad meeleldi juttu ajama ja pigem räägitakse Toompea poliitikast.

"Toimetulekuteemad, julgeolekuteemad, loomulikult hinnad, mis pidevalt kasvavad ja inimesed ei saa hakkama. Vähem on sellist kohalikku munitsipaaltasandit. Mis puudutab Tallinnat, siis õeldakse, et see jama tuleb ära lõpetada. See tsirkus tuleb lõpetada," sõnas Laats.

Poliitikute sõnul saabuvad valimiskampaania kõrghetked aga sügisel ehk siis alates augustist. Kohalike omavalitsuste volikogude valimised toimuvad oktoobris.

Kantar Emori uuringuekspert Aivar Voog ütleb, et valimiskampaania varane algus võib erakonna toetust suurendada. Seda näiteks juhul, kui tegemist on uue erakonnaga, keda valijad veel vähe tunnevad. Kui teised erakonnad alustavad kampaaniat hiljem, siis eristuvad need, kes varem alustasid. Kõige otsutavamaks saavad tema sõnul valimiskampaania kaks viimast nädalat.

"Reklaamikampaania on mõeldud sellisele toetajale, kes on kõhklev ja kellel on mitu valikut. Kuna valik tehakse valimiste ajal, siis on hästi oluline see viimane nädal enne otsuse tegemist, et siis oleksid hästi nähtav. Kui valija jaoks on kaks alternatiivi, siis suure tõenäosusega otsustab see, kes rohkem kulutab vahetult nädal enne valimisi. Kuna valimised ise kestavad nädala, siis need viimased kaks nädalat on hästi olulised," lausus Voog.