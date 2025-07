Tallinn kaotab esmaspäeval lasteaia kohatasu opositsiooni toel

Tallinna haridusvaldkonna abilinnapea Aleksei Jašin kirjutas reedel ERR-is avaldatud arvamusloos, et lasteaedade kohatasu kaotamine viib pealinna alushariduse aastateks kriisi.

"See pidurdab õpetajate ja tugispetsialistide palgatõusu, aeglustab uute lasteaiakohtade loomist, vanade lasteaedade renoveerimist ning suretab välja eralasteaiad," märkis Jašin.

"Eesti 200 on olnud selle populismi vastu algusest peale nii koalitsioonis sees kui ka avalikult. Me jääme oma väärtustele ja põhimõtetele kindlaks ning meie fraktsioon ei toeta seda kahjulikku otsust," ütles Jašin esmaspäevase hääletuse kohta.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esimees Joosep Vimm ütles, et sotsiaaldemokraadid hääletavad linnavolikogus lasteaia kohatasu kaotamise poolt.

"Meid ei ole tulnud kohatasu kaotamises veenda, me oleme seda avalikult toetanud ja see on olnud meie programmiline seisukoht, et alusharidus haridussüsteemi osana peaks olema tasuta. Tegelikult peaks ta seda olema üleriigiliselt. Küsimused Tallinnas on meie jaoks olnud nii korralduslikud kui ka eelarvelised ning erimeelsusi selle osas on olnud koalitsioonis tervikuna. Nelja erakonna esindajad on näinud vaeva, et need lahendused leida ja seejuures ka stabiilne linnajuhtimine tagada. Sotsiaaldemokraadid peavad partneritele antud sõna," lausus Vimm.

Isamaa fraktsiooni esimees Sven Sester ütles, et kuivõrd lasteaia kohatasu kaotamisele on katteallikad leitud, siis on ka Isamaa valmis seda toetama.

"Meie jaoks oli oluline, et lasteaia kohatasu kaotamine ei ole ühekordne kulu, vaid tegemist on pikaajalise kuluga linnaeelarvesse. Et saaks seda toetada tuleb leida katteallikad ja tuua planeerida eelarvestrateegiat pikaajaliselt. Partnerid olid nõus sellest rääkima. Tänaseks on katteallikad leitud," sõnas Sester.

Sester rääkis, et sisuliselt poole katteallikatest moodustab munitsipaalkorterite üüride tõstmine. Samuti leitakse raha ettevõtluse inkubaatori ümberkorraldustest ning talvise lumekoristuse arvelt – täpsemalt panustatakse lumeveoks plaanitud kaheksa miljoni asemel sinna nüüd kuus miljonit.

EKRE fraktsiooni esimees Mart Kallas ütles, et EKRE toetab lasteaia kohatasu kaotamist. Küll aga ei toeta EKRE teist lisaeelarvet.

Tõnis Mölder, kes ei kuulu ühtegi fraktsiooni, ütles, et kavatseb lasteaia kohatasu kaotamist toetada.

"Esmaspäevasel istungil kavatsen lasteaia kohatasu eelnõud toetada. Ma arvan, et see on põhimõtteline muutus haridussüsteemis. Kui ülejäänud haridusastmed on tasuta, siis on oluline, et ka alusharidus oleks maksuvaba. Suure ja rikka omavalitsusena peab Tallinn näitama eeskuju, et alusharidus ja noored pered on meie prioriteet," lausus Mölder.

"Viimastel nädalatel on selles koalitsioonis läinud liiga palju auru omavahelistele inimsuhetele. Poliitikas loevad otsused ning nende reaalne ellu viimine. Tasuta alusharidus on kõige suurem muutus, mida uus koalitsioon Tallinnas teinud on. Ma loodan, et selle otsuse järgi jäävad inimesed seda koalitsiooni ka aastaid hiljem mäletama. Soovitaksin omalt poolt sellele koalitsioonile viimaseks kolmeks kuuks pikemat sammu ja vähem oiglemist," lisas Mölder.

ERR pöördus küsimustega ka teise opositsioonierakonna, Keskerakonna poole, kuid erakonna ja volikogu fraktsiooni esimees Mihhail Kõlvart pole vastanud. Keskerakond on varem esitanud eraldi ettepaneku lasteaiatasu kaotamiseks.