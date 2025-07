Tallinna võimuliidus pole endiselt tasuta lasteaedade küsimuses üksmeelt

Lasteaia kohatasude kaotamine on olnud Reformierakonna valimislubadus Tallinnas aastast 2017, ütles Reformierakonna juhatuse liige Õnne Pillak. Erakonnakaaslased mitmes teises omavalitsuses seda mõtet aga ei toeta. Pillaku sõnul otsustab iga omavalitsus ise, kuidas ja mil moel nad alusharidust korraldavad.

"Meil erakonnas kõik piirkonnad teevad valimistel oma programmid ise. See võimalus on neil, sest kohapealsed inimesed tunnevad seda elu kõige paremini. Sellepärast ongi, et ühes omavalitsuses kas kaotatakse kohatasu või ei. Tallinnas oleme seiskohal, et tahame lasteaia kohatasu kaotada," lausus Pillak.

Tartu linnapea Urmas Klaas ütles, et kohatasu on vaja selleks, et teha remonti ja tõsta lasteaia õpetajate palka.

"Selleks, et sellist hea kvaliteediga avalikku teenust hoida ja arendada, on vajalik nii linna panus kui ka lapsevanemate panus lasteaedade pidamisse," sõnas Klaas.

Rae vallas on lastaia kohatasu suurus 15 protsenti miinimumpalgast ja see tõuseb koos miinimumpalga kasvuga. Nemad ei kavatse sellest loobuda.

"Meie fookus on pigem sellel, et meil oleks ilusad ja korras lasteaiad, et meil oleks motiveeritud õpetajad ja neid oleks piisavalt ning et me suudaks neile väärikat töötasu pakkuda ja tagada väga head teenust meie lastele ja vanematele. See on see põhjus, miks me kohatasu kogume," ütles Rae vallavolikogu ja Reformierakonna juhatuse liige Mart Võrklaev.

Reformierakond lubas riigikogu valimiste eel kaotada kohatasu kogu riigis. Arvestades riigi rahalist seisu seda lubadust praegu täita ei saa, ütleb Pillak. 21. juulil arutab volikogu linna lisaeelarvet, kust tuleb leida umbes 9 miljonit, mis on vaja lasteaia kohatasu kaotamiseks. Eesti 200 - Reformierakonna partner nii riigis kui pealinnas - on seisukohal, et kohatasu on kahjulik pealinna alusharidusele.

"See kahjustab eralasteaedade ja lastehoiu seisu ning sellel põhjusel oleme algusest peale välja toonud, et kohatasu kaotamist ning seda populistlikku ja valimiseelset mängu Eesti 200 selgelt ei toeta," ütles Eesti 200 aseesimees ja Tallinna abilinnapea Aleksei Jašin.

"Kui nad seda ei tee siis meie ka ei solvu sellest. Täiskasvanud inimesed ja saame nendest aru, aga ma tahaks loota küll, et kõik koalitsioonipartnerid leiavad, et lastega peresid tuleb rohkem toetada," sõnas Pillak.