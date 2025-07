Järvan: lasteaia kohatasu kate võiks tulla Pere haldusalast

"Vaadates ametnike poolt väljasaadetud katteallikate tabelit, nähtub, et tasuta lasteaiakohtade katteks vajalikku raha olemasolevatest ideedest kokku ei tule – vajalikust 20 miljonist eurost on leitud vaid viis miljonit. Kui teha otsuseid kulutada ilma mõistmata, kust raha tuleb, siis tegemist on puhta populismiga. Sellest lähtuvalt tõstatan uuesti rattataristule kuluva raha teema," kirjutas Järvan linnavalitsuse liikmetele saadetud kirjas.

"Käesoleval aastal on eelarves 6,5 miljonit eurot rattataristu jaoks. Samuti on varasemalt välja toodud, et keko (keskkonna- ja kommunaalamet) suutlikkus projekte ellu viia on oluliselt madalam võrreldes eelarveliste vahenditega. Sellepärast teen ettepaneku vähendada rattataristu eelarvet poole võrra. Sellest saaks katteallika vähemalt kolme miljoni euro ulatuses, ilma et linnaruumiliselt tekiks märgatavat mõju. Tuleb langetada selge poliitiline otsus – kas olulisemad on rattateed või lasteaiakohad," märkis Järvan.

Järvan heitis Reformierakonnale ette ka koostöötahte puudumist ja üleolevat suhtumist.

"Hetkel on kogu linnavalitsus otsimas Reformierakonna ultimatiivsele kulule katteallikaid. Sellises olukorras on eriti groteskne abilinnapea Pere teisipäevane seisukoht, et Reformierakonnal ei peagi olema ideid, kust tulevad nende nõudmistele katteallikad, ja Reformierakonnale sobivad katteallikad peab välja otsima hoopiski linnapea. Ei saa olla nii, et Reformierakond otsib, kuidas maksumaksja raha kulutada, ning koalitsioonipartnerid peavad leidma katteallikaid. See ei ole professionaalne ega vastutustundlik," noomis Järvan.

Pärtel-Peeter Pere ütles ERR-ile, et rattateede ehitus on vajalik ja seda just laste ohutuse pärast. "Reformierakond seisab liiklusohutuse ja laste huvide eest, me ei hakka seadma laste ja inimeste elu ning tervist ohtu rattateede ehitamata jätmise pärast," ütles ta.

"Hetkel arutelud käivad ja kõik pingutavad, hea meelega kommenteeriks asja siis, kui meil on kokkulepe olemas. Pakkusime katteallikaid 2. juunil. Täna hommikul saatsin linnavalitsusele enda vastutusalast üle nelja miljoni euro lisaks katteallikaid. Nende ideede seas ei ole ei rattateede ega ka koalitsioonipartneri soovide arvelt ühtegi ettepanekut," lausus Pere.

Pärtel-Peeter Pere. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

Pere märkis veel, et rattataristu eelarve vähendamine oleks otseses vastuolus arengustrateegiaga "Tallinn 2035" ning transpordiameti enda "Säästva linnaliikuvuse kavaga".

Aprillis langetas Tallinna koalitsioon lasteaia kohatasu 70 eurolt 50 eurole. Juunikuus tegid sotsiaaldemokraadid, Isamaa ja Eesti 200 Reformierakonnale ettepaneku langetada lasteaia kohatasu 1. septembrist 35 eurole kuus, katteallikad selleks olid nad leidnud.

Tallinna sotsiaaldemokraadist linnapea Jevgeni Ossinovski ütles siis, et näeb võimalike katteallikatena halduskulude optimeerimist, investeeringute ajastuse muutmist ja struktuurseid reforme.

Reformierakonda see aga ei rahuldanud ja nemad soovisid siis ja soovivad ka praegu kohatasu täielikku kaotamist.