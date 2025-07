NATO Euroopa liitlasväe juht hoiatas tulevase Hiina ja Venemaa rünnaku eest

USA-l ja Euroopa Liidul on mitte rohkem kui poolteist aastat aega, et valmistuda võimalikuks ulatuslikuks sõjaliseks konfliktiks Hiina ja Venemaaga, hoiatas NATO Euroopa liitlasväe ülemjuhataja Alexus Gregory Grynkewich kohtumisel sõjaväe ja kaitsetööstuse juhtidega Saksamaal Wiesbadenis, edastas ajaleht Bild.

Kindrali sõnul on reaalne oht Hiina ja Venemaa koordineeritud agressiooniks, mis võib viia samaaegse rünnakuni Taiwani ja NATO riikide vastu.

"Hiina diktaator Xi Jinping ja Vene diktaator Vladimir Putin valmistuvad juba koordineeritud rünnakuks, mis võib provotseerida globaalse konflikti," ütles Grynkewich.

Ta märkis, et Xi võib Putiniga koordineerides alustada Taiwani ründamist, lisades, et selline topeltlöök kujutaks endast tõsist väljakutset Läänele.

"Konflikt võib alata Hiina rünnakuga Taiwanile. Kuna Venemaa on nüüd Hiina satelliit, koordineerib Xi Jinping kahtlemata oma tegevust Putiniga. Hiina ja Venemaa valmistuvad samaaegseks rünnakuks Taiwanile ja Euroopale. Me vajame iga varustust, kogu olemasolevat tehnikat ja iga ühikut laskemoona, mida võime saada, et olla valmis," tsiteeris ajaleht Bild kindral Grynkewichi sõnu.

Leht märgib, et Saksamaa valitsuses kasvab mure, et Venemaa võib rünnata üht väiksemat NATO riiki juba 2027. aastal.