WSJ: USA tõstis Saksamaa Patriotide saamise nimekirjas esikohale

Leht märkis viitega USA ametnikele, et see sillutab Berliinile tee juba olemasoleva kahe süsteemi saatmisele Ukrainasse.

Seni oli USA nimekirja kõrgeimal positsioonil Šveits.

Šveitsi valitsus teatas, et USA on otsustanud "üle vaadata õhutõrjesüsteemide Patriot tarnete prioriteedid", et suurendada toetust Ukrainale. Šveits ostis USA-lt viis Patrioti süsteemi ja pidi saama need aastatel 2026-2028, kuid tarnetähtajad on nüüd ebaselged.

Berliin teatas varem, et saadab Ukrainale kaks olemasolevat Patrioti süsteemi niipea, kui saab nende asemele USA-st uued. Trumpi administratsiooni otsus, kui see kinnitust leiab, võimaldab teha seda kiiremini.

Washingtoni alaline esindaja NATO juures Matthew Whitaker ütles, et USA püüab kiiresti Ukrainale relvi tarnida, järgides president Trumpi plaani, et Euroopa maksab nende eest. Whitakeri sõnul on kaalumisel olnud isegi võimalus müüa õhutõrjesüsteeme Patriot oma varudest.

Saksamaa kantsleri Friedrich Merzi sõnul võib Patrioti õhutõrjesüsteemide Kiievile üleandmine võtta mitu nädalat, vahendas reedel uudisteagentuur Bloomberg.

"Meie kaitseministrid arutavad üksikasju, kuidas saaksime Patrioti süsteemi lühikese aja jooksul Ukrainasse toimetada," ütles Merz.

"Need tuleb ka transportida ja paigaldada. See ei ole tundide, vaid päevade ja nädalate küsimus," tsiteeris agentuur Merzi.

Ta tegi sellekohase avalduse neljapäeval pärast Londonis toimunud kõnelusi Suurbritannia peaministri Keir Starmeriga, kes omalt poolt viitas, et London teeb liitlastega koostööd, et "pakkuda Ukrainale rohkem valikuvõimalusi".

Varem ütles NATO liitlasvägede ülemjuhataja Alexus Gregory Grynkewich, et Ameerika Ühendriigid teevad Patrioti õhutõrjesüsteemide Ukrainale üleandmise küsimuses Saksamaaga tihedat koostööd.