Sunly alustas olude sunnil elektrimüüki kodutarbijatele

Sunly kaasasutaja ja juht Priit Lepasepp ütles Delfi Ärilehele, et ettevõtte jaoks on tuleviku vaates ainus lahendus edu saavutada see, et leida endale oma lõpptarbijad ja panna nad järjest rohkem elektrit tarbima, et Sunly elektritootmisüksused ei seisaks kasutult.

"See strateegia on tingitud paratamatusest. Elektrijaamu saab juurde ehitada ainult siis, kui tarbimine kaasa tuleb. Ainuke viis leida endale võimalus uusi parke ehitada on see, kui müüme ise ka elektrit. Pangad annavad projektile laenu ainult siis, kui me leiame oma toodangule ka kliendi," rääkis Lepasepp.

Ettevõtja lisas, et elektri hulgihinnad on kukkunud nii madalale, et suure tootmisjaamaga on väga raske isegi laene teenindada. "See ei ole ainult taastuvenergia probleem, vaid puudutab kõiki varasid alates põlevkivielektrijaamadest kuni gaasijaamadeni. Hinnad on oluliselt madalamad kui kolm aastat tagasi ja see probleem on kõigil."

Sunly teatel on nende eripära elektrimüüjatena see, et nad jätavad ära tavapärase marginaali. "Sunly elektripaketi puhul maksab klient börsihinda ja fikseeritud kuutasu ilma peidetud lisakuluta," ütles Lepasepp pressiteate vahendusel. Fikseeritud kuutasu arvutatakse aasta keskmise tarbimise pealt ja fikseeritakse enne elektripaketiga liitumist.

Ettevõtte teatel hakkavad kohalikust elektritoodangust tulevikus enim võitma Sunly arenduses olevate tuuleparkide läheduses elavad kogukonnad.

"Oleme jõudmas punkti, kus saame hakata pakkuma tarbijatele otsest ligipääsu meie toodetud puhtale energiale ja tagada tarbijatele energiajulgeoleku. Tulevikus on Sunly arenduspiirkondades kuni 70 protsenti soodsam elektrihind võrreldes 2024. aasta keskmisega," lubas Sunly jaeturu juht Rasmus Udde.

Valmimisele kõige lähemal on Põlendmaa tuulepark Pärnus, mis võiks hakata kohalikele elanikele elektrit andma juba 2027. aastal. Lisaks on arendusfaasis tuulepargid Maimas, Lääne-Nigulas, Väike-Maarjas ja Valgas.

Sunly on viimase viie aasta jooksul ehitanud üle 300 MW ulatuses taastuvenergiaparke Eestis, Lätis ja Leedus.