Ossinovski: Keskerakond haistis võimalust Reformierakonnale kätte maksta

Mida te hääletustulemustest arvate? Need polnud päris sellised, nagu planeeritud olid.

Ei läinud kindlasti nii, nagu plaanitud oli. Loomulikult paar nädalat tagasi, kui me olemasoleva koalitsiooni tagasi kokku tõime, siis kokkulepe oli, et mitmed olulised eelnõud, sealhulgas ka lasteaia kohatasu kaotamine, täna volikogus heakskiidu leiavad, aga selgus, et ei leidnud.

Ühtepidi on muidugi päris markantne tähele panna seda, kuidas Keskerakond, kes siin kuu aega nõudis, et kohe tuleb lasteaia kohatasu kaotada, haistsid võimalust Reformierakonnale kätte maksta ja küllap ka ülejäänud koalitsioonilt taburett alt ära tõmmata ja hääletasid hoopiski selle vastu. Teiselt poolt Eesti 200 ka, kellel oli ju võimalik seda kokkulepet pidada, küll mitte toetada seda eelnõud, aga siiski lasta sel läbi minna, ka otsustas käituda teistmoodi.

Kas ei ole naiivne arvata, et opositsioonis olev Keskerakond ikkagi oleks poolt hääletanud? Ehk pidanuks koalitsioonis Eesti 200 poolt rohkem poolehoidu paluma?

Mulle natuke tundub, et selle viimase kuu aja jooksul on valimiseelne periood mõjunud päris hullusti parteidele. Selline pikaajaline arvestus ja ka vastutustunne on asendunud lühiajalise sooviga lühiajaliselt oma positsiooni enne valimisi parandada. Alguses oli see Reformierakond, kes püüdis seda teha. Nüüd näeme, et seda teeb tegelikult ka Keskerakond, kui loodab, et saab eelduslikult mingisugust valijate poolehoidu ja ka Eesti 200 on kindlasti haistnud seda, et nende seisukoht lasteaia kohatasu küsimuses on osale avalikkusest kuidagi sümpaatne ja selle nimel ollakse valmis tegelikult Tallinna juhtimisele mõtlema alles teisejärgulisena.

Selles valguses läheb Sotsiaaldemokraatlikul erakonnal päris hästi?

Ma arvan, et see, mis Tallinna linna juhtimises on toimunud, ei saa rõõmustada kedagi ja mind see kindlasti ei rõõmusta. Siiski oleme võtnud mina, minu erakond ja teised erakonnad vastutuse aasta tagasi, et seda linna juhtida ja loomulikult juhtida seda valimisteni. Ma arvan, et seda vastutust tuleb siiski väärikalt kanda lõpuni ja küll siis valija annab oma õiglase hinnangu. Loomulikult on võimalik poliitikas ikka lühiajaliselt midagi kuskil n-ö kavaldada ja siis loota, et äkki see toob reitingute tõusud, aga mina seda kuidagi õigeks ei pea.

Abilinnapea Pärtel-Peeter Pere otsustas ametist loobuda. Teeb see teid natuke rahulikumaks?

See oli minu jaoks üllatus, et kolleeg Pere lahkumisavalduse esitas. Küllap see oli tema poolt läbikaalutud samm ja lõpuks nii tema kui ka Reformierakond otsustab oma esindajad linnavalitsuses, aga muus osas ma arvan, et loomulikult. Ega päeva lõpuks see tänane olukord kuidagi stabiilsemaks ei muutnud ja lähipäevil tuleb partneritega arutada, millisel viisil me siit edasi liigume.

Mis saab Tallinna võimust edasi? Reformierakond arutab koalitsioonist lahkumise üle.

Eks see tänane päev pole veel lõppenud. Volikogu istung veel praegu käib ja väga olulistes punktides on olnud otsused siiski vastuvõetud sama koalitsiooni poolt. Meil üks hääl jäi puudu sellest otsustest (lasteaia kohatasu kaotamine - toim), et teoreetiliselt on võimalik siiski siit edasi minna ja ka see konkreetne otsus siiski vastu võtta järgmisel katsel. Kuhu suunas aga nüüd erinevate parteide pilk pöördub? Siin sündmused arenevad tundidega ja ma ei oska seda hetkel öelda. Võin öelda, et sotsiaaldemokraadid neid kokkuleppeid, mis me oleme teinud, me neid peame ja loomulikult valitsuse vastutuse eest kuhugi ei põgene.