Reformierakond ei jätka Tallinna koalitsioonis

Reformierakond kohtus teisipäeval pärast Tallinna lasteaedade kohatasu kaotamise läbikukkumist linnavolikogus ning abilinnapea Pärtel-Peeter Pere tagasiastumist erakorralisel koosolekul.

Koosolekul otsustati lahkuda koalitsioonist ning liituda opositsiooniga.

"Me lahkume opositsiooni ja ei hakka seal umbusaldama linnapead. Jäägu siis vähemusvalitsus. Me toetame opositsioonis olles mõistlike algatusi linnavalitsuse poolt, kui neid peaks tulema. Mõistlikke, mis tähendab, et kaalume, kas sellel on mingisugust tolku, iva ja kasu linnarahvale. Me ei tee koostööd Keskerakonnaga ja EKRE-ga opositsioonis olles," sõnas Reformierakonna Tallinna piirkonna juht Pärtel-Peeter Pere "Aktuaalsele kaamerale".

"Linnavalitsuses koostöö ei toimi ning linnapea juhtimisel ei tööta koalitsioon kui toimiv meeskond, mida tõestas ka eilne volikogu istung. Kokkulepped ei ole pidanud ja keskne lubadus – lasteaia kohatasu kaotamine – jäi täitmata. Lapsi ja peresid on alt veetud ning usaldust reedetud," ütles Pere.

Reformierakonna hinnangul ei ole praeguse linnavalitsuse koosseisuga võimalik valijatele antud lubadusi täita.

"Kui koostöövõime puudub, pole võimalik üheskoos edasi minna. Kui koalitsioon ei võimalda sisulist tööd, tuleb seda teha opositsioonis ausalt ja sirge seljaga. Oma kohtadest me kinni ei hoia, vaid teeme tööd opositsioonis toetades otsuseid, mis on Tallinna elanike huvides," lisas Pere.

Lisaks abilinnapea Pärtel-Peeter Perele astuvad ametist tagasi abilinnapea Viljar Jaamu, Pirita linnaosa vanem Doris Raudsepp ja kesklinna linnaosa vanem Sander Andla.

Reformierakond jätkab tööd Tallinna volikogu opositsioonis 17-liikmelise fraktsiooniga.

Pärtel-Peeter Pere

Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski sõnas oma sotsiaalmeedia vahendusel, et Reformierakonna otsus lahkuda koalitsioonist on mõistetav.

"Leppisime mõni nädal tagasi nelja erakonna vahel kokku, et koalitsiooni koostöö taastumisel tehakse ühiselt ära mitmed otsused. Eilsel volikogu istungil said nad pea kõik vastu võetud, välja arvatud Reformierakonnale oluline lasteaia kohatasu eelnõu. Nagu kuu tagasi tegi Reformierakond, nii otsustas eile ka Eesti 200 murda varem sõlmitud kokkulepet ja mõelda ainult iseenda reitingule. Koalitsiooni taastamise kokkulepe eile ei pidanud. See on külm fakt. Nii on Reformierakonna otsus mõistetav," ütles Ossinovski.

Küll aga ei ole tema hinnangul Reformierakonna otsus mõistlik.

"Neli erakonda võtsid aasta tagasi ühise vastutuse valitseda Tallinna linna valimisteni. Minu hinnangul peaksid need erakonnad selle vastutuse ka lõpuni kandma, mitte põgenema opositsiooni, aga selline on nende otsus, mida tuleb aktsepteerida," jätkas Ossinovski.

"Jätkates vähemusvalitsuse linnapeana olen valmis konstruktiivseks koostööks Reformierakonnaga volikogus. Olukord on kõigile uus, ent püüame tagada perioodi lõpuni stabiilse valitsemise," kinnitas linnapea.

Tallinna linnavolikogus kukkus esmaspäeval läbi lasteaia kohatasu kaotamine, sest Keskerakond, EKRE ja Eesti 200 ei hääletanud selle poolt. Määruse eelnõu poolt hääletas 37 linnavolinikku, vastu oli samuti 37.

Eelnõu läbikukkumises süüdistavad nii Reformierakond kui ka SDE erakonda Eesti 200, kes nende sõnul taganes koalitsiooni kokkuleppest.