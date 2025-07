Lauri: Sõõrumaa on endiselt linnapeakandidaat ja Pere jätkab piirkonna juhina

Reformierakonna Tallinna piirkonna juhatuse liige Maris Lauri tunnistas "Aktuaalses kaameras", et erakond mõistab, kuidas nende sammud on tekitanud nende valijate seas pahameelt, kuid sellest õpitakse ning liigutakse edasi. Ühtlasi kinnitas Lauri, et Urmas Sõõrumaa on endiselt Reformierakonna linnapeakandidaat ning Pärtel-Peeter Pere jätkab erakonna Tallinna piirkonna juhina.

Teie reiting on väga kehvas seisus. Kas võib öelda, et olete Tallinnas oma trumbid maha mänginud?

Ma ei ütleks, et trumbid maha mänginud, aga kindlasti on sellel, mis on viimaste kuudega toimunud, oma väga selge mõju olnud.

On see õppetund, millest te midagi õppida kavatsete?

Kahtlematult.

Te olete tegelikult ju avaldanud ka valimisreklaame, kus lubate kaotada juba sügisel lasteaia kohatasu. Mis sellistest reklaamidest edasi saab või kuhu te edasi lähete?

Me oleme koostanud oma programmi valimisteks ja ma arvan, et see on päris hea programm. Seal on väga olulised teemad, mis on Tallinna jaoks olulised, Tallinna elanike jaoks olulised ja me kavatseme nende teemadega edasi minna, neid tutvustada ja saada valijatelt mandaat nende lubaduste jaoks.

Miks te ikkagi opositsiooni läksite? Oleks võinud ju üritada edasi tegutseda ja seda suppi siis ise süüa.

Kui mõned nädalad tagasi linnapea Jevgeni Ossinovski kutsus Reformierakonda tagasi linnavalitsusse, siis olid olemas teatud kokkulepped, mille puhul me olime nõus sinna minema. Kõik neli osapoolt tegid kokkuleppe. Me teadsime, et erakonnale Eesti 200 pakub üks nendest punktidest teatud probleeme ja teised kolm osapoolt said aru, et nad ei toeta, aga nad ei hakka ka seda takistama.

Nüüd selgus, et nad siiski asusid koos Keskerakonna ja EKRE-ga takistama seda tegevust. On võimatu teha koostööd või olla koosluses, kus üks osapool saab kõikidest asjadest teistmoodi aru. Kui oli tõesti see tunne, et nad ei saa lihtsalt kõrvale jääda, nad peavad kindlasti vastu hääletama, siis oleks pidanud seda kohe alguses ütlema, mitte tegema kokkuleppe ja siis ütlema "appi".

Ma kindlasti tahaksin öelda ka seda, et vastuolek ja mitte takistamine on kaks eri asja. See, et ollakse vastu, ei tähenda seda, et peab ilmtingimata asja takistama, mida nad tegid.

Kas Pärtel-Peeter Pere jätkab Reformierakonna Tallinna piirkonna juhina? Me tegelikult tahtsime seda tema enda käest küsida, aga ta ei olnud nõus stuudiosse tulema.

Pere jätkab meil piirkonna juhina ja vähemalt nii kaua, kuni valimised tulevad. Meil on ka tulemas erakorralised valimised peale valimisperioodi.

Kas õigepea toimuvatel valimistel on Urmas Sõõrumaa endiselt Reformierakonna Tallinna linnapeakandidaat?

Jah.

Kui nüüd vaadata kõike seda, mis on teie parteiga juhtunud – reiting, väga palju teie valijaid on teie juurest lahkunud – kas kõik see, mida me näeme, tähendab, et on tulemas Reformierakonna lõpp? Ennegi on parteid kaardilt kadunud.

Mina küll ei usu, et me näeme Reformierakonna lõppu. Jah, meie sammud, eelkõige Tallinnas, on tekitanud meie valijate ja toetajate seas segadust ja pahameelt. Me oleme sellest õppinud, me oleme omavahel arutanud ja kindlasti me natuke korrigeerime oma tegevust ja olemegi juba korrigeerinud. Oleme mõtlemas ka järgmiste selgemate sammude peale, mida me teeme.

Mis teie hinnangul läks kõige selgemalt valesti? Mida te ise valesti tegite?

Poliitika on oma tegevuste kommunikeerimine. See on kõige suurem element ja seal me ei õnnestunud hästi. Me ebaõnnestusime seal. Miks me ühte või teist sammu teeme, miks me läheme siin või seal kompromissile, mis on meie valikud olnud – neid me ei ole kahjuks suutnud piisavalt hästi valijatele selgitada.