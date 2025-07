Lehed taunivad erakondade poliitkemplust Tallinnas

"Kui tavaliselt on suviti hapukurgihooaeg, siis Tallinnas on käimas selline käärimine, et pool riiki on imelikku lõhna täis," tõdes Õhtuleht oma juhtkirjas.

"Võib nentida, et poliitiline kirbutsirkus on jätkunud ja omandanud seninägematud vormid," märkis Postimees.

"Tegemist oli pesuehtsa ja sealjuures halvasti planeeritud poliittehnoloogilise avantüüriga. Siit ei maksa otsida ühtegi muud ratsionaalset argumenti peale Reformierakonna püüde meeleheitlikult oma reitingut parandada," kirjutas EPL/Delfi oma juhtkirjas.

Õhtuleht ja EPL suunavadki oma kriitika põhiraskuse ja süü toimunu pärast Reformierakonnale.

"Praegu enam isegi nii palju toimivat linnavalitsust pole ja see on puhtalt Reformierakonna keedetud supp. Nad käitusid kogu oma deklareeritud ideoloogia vastaselt, nõudes ultimatiivselt lasteaiakohtade tasu kaotamist," kirjutas EPL.

Õhtuleht pühendab üldse suurema osa juhtkirjast Reformierakonnale, märkides, et programmi poolest parempoolne partei on käitunud nii, et tekib kahtlus nende poliitilises orientatsioonis, rahalugemisoskuses ja poliittehnoloogia valdamises.

Leht tõi esile, et kui Tallinnas nõuab Reformierakond lasteaia kohatasude kaotamist, siis näiteks Tartus või Rae vallas, kus ollakse kaua võimul oldud, seda sama pole tehtud. Tasuta asjade lubamine Tallinnas olevat Õhtulehe andmeil tekitamas lõhesid juba ka Reformierakonna sees. "Kunagi poliittehnoloogia meistriklassi vallanud Reform näitab paraku, et allakäik on väga kiire," lisas leht.

EPL rõhutab oma juhtkirjas, et tallinlased vajaksid paremat juhtimist: "Uut juhtimiskvaliteeti. Ennekõike uut poliitkultuuri. Vikerkaarekoalitsioon eeldabki, et sa arvestad kaartidega, mis sul käes on. Katsud otsida ühisosa, et valijaid veenda: meie suudame demokraatlikus koostöös pakkuda paremat kui senine hegemoon."

Sellega seoses leiab EPL, et kriitikat väärivad ka teised parteid. "Kuidas saab Keskerakond üldse enam väita, et hoolitseb lastega perede eest, kui oma pikaaegsele mantrale täpselt samasugusel poliittehnoloogilisel kaalutlusel vastu hääletas? Kas Eesti 200 ei pidanud vajalikuks ikkagi teha kompromissi, et vikerkaareliitu koos hoida? Ega olnuks paslik tagantjärele tarkusena pakkuda linnapeatooli kellelegi võimekamale kui sotsist Jevgeni Ossinovski?" küsis leht.

"On hea, et avantüür läbi ei läinud. Tallinn jäänuks liialt saamatut poliitikat ajava ning reitingute nimel kõigeks valmis oleva erakonna egotripi lõksu. Lasteaedade tasu kaotamist, lumekoristust, puuduvaid prügikaste, rattateid – kõiki neid teemasid võib arutada, aga ühtegi ei tohi valada valimiste-eelsesse ultimatiivsesse vormi," võttis EPL oma positsiooni kokku.

"Nüüd on paradoksaalsel kombel kõigil osapooltel võimalus alustada teemaga uuesti ja teha sellest midagi mõistlikku," tõdes Postimees.

Tallinna linnavolikogus kukkus esmaspäeval läbi lasteaia kohatasu kaotamine, sest lisaks opositsioonis olevatele Keskerakonna ja EKRE saadikutele hääletasid selle vastu ka koalitsiooni kuuluvad Eesti 200 fraktsiooni liikmed. Määruse eelnõu poolt hääletas 37 linnavolinikku, vastu oli samuti 37.