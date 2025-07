Kantar Emor: Tallinnas toimuv andis tugeva hoobi Reformierakonna reitingule

Erakondade üleriigilist reitingute edetabelit juulis juhib endiselt kindla edumaaga Isamaa 22-protsendilise toetusega, kuigi nende reiting on olnud viimastel kuudel mõningases languses, tõdes uuringufirma.

Teisel kohal on üleriigilises pingereas Keskerakond 17 protsendiga. Kolmandaks on tõusnud sotsid 16 protsendiga (viimastel kuudel oli nende reiting 12 protsenti), neile järgnevad EKRE ja Reformierakond vastavalt 15 ja 14 protsendiga.

Kuuenda koha populaarsustabelis on hõivanud Parempoolsed, kelle toetus on viimased viis kuud olnud väga stabiilselt kaheksa–üheksa protsendi juures ning ka juulis mõõdetuna oli reiting kaheksa protsenti. Ülejäänud erakondade reitingud on selgelt alla valimiskünnise.

Kui eelistuseta vastajaid arvesse võtta, toetas Isamaad juulis 16 protsenti (juunis 18), Keskerakonna toetus püsis ka juulis 13 protsendi juures, SDE toetus hüppas juulis 12 protsendi peale (juunis üheksa protsenti), EKRE-t toetas juulis 11 protsenti (juunis kümme protsenti), Reformierakonda toetas juulis kümme protsenti (juunis 12 protsenti), Parempoolseid kuus protsenti (sama juunis), Eesti 200 kaks protsenti (juunis kolm protsenti).

Reformierakond Tallinnas iseenda võttest selili

Meedia tähelepanu oli juuni lõpus ja juuli alguses suunatud Tallinna linnavalitsuses toimuvale, kus iga nädal tõi olulisi muutusi praeguste koalitsioonierakondade seisukohtades.

Kantar Emor tõdeb oma ülevaates, et sündmuste keskmes olnud Reformierakonna tegevus pälvis meedias valdavalt kriitikat ning see peegeldus eelkõige tallinlaste erakondlikes eelistustes.

Reformierakonna reiting Tallinnas langes juulis kümnele protsendile. Võrdluseks, selle aasta varasemate kuude jooksul on see stabiilselt olnud üle 14 protsendi (parematel kuudel 18 protsenti).

Pealinna poliitika virvarr ja selle aktiivne kajastamine meedias võimaldas Kantar Emori järgi vähemalt esialgu paremini silma paista sotsiaaldemokraadist linnapeal Jevgeni Ossinovskil, kes suutis säilitada olemasoleva koalitsiooni Tallinnas, mis aitas kaasa tema erakonna reitingu kasvule nii Tallinnas kui ka mujal Eestis.

Suurimat toetust naudib Tallinnas jätkuvalt Keskerakond, kelle reiting on 30 protsendi juures. Teisel kohal on sotsid 20 protsendiga, veel möödunud kuul oli nende toetus Tallinnas 12 protsenti.

Kantar Emor nendib, et Isamaa jäi Tallinna linnavalitsuses toimuvat arvestades selgelt teiste koalitsioonipartnerite varju. Erakond on Tallinnas 14-protsendise toetusega kolmandal kohal (juunis 17 protsendiga olid nad teisel kohal).

Reformierakond on oma kümne protsendiga neljas ja EKRE üheksaprotsendise toetusega viies. Parempoolsete reiting on Tallinnas, nagu ka üleriigiliselt, kaheksa protsenti. Eesti 200 toetus pealinnas püsib nelja protsendi juures.

Kantar Emor küsitles veebi- ja telefoni teel 10.–17. juulini 1592 valimisealist kodanikku üle Eesti. Antud valimi suuruse juures on maksimaalne võimalik viga ± 2,1 protsenti.