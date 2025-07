Michal vabandas Reformierakonna valijate ees

"Ma kindlasti vabandan Reformierakonna toetajate ees ja inimeste ees üle Eesti. Me kindlasti ei saanud hästi hakkama. Kindlasti on see ka minu vastutus erakonna esimehena, võib-olla mitte peaministrina, aga erakonna esimehena," ütles Michal neljapäeval valitsuse pressikonverentsil.

"Tallinna piirkonna meeskond vajab kindlasti suuremat tuge, ma tean, ma olen seda tööd 11 aastat teinud. Ja kindlasti ma kavatsen seda nüüd rohkem teha," lisas ta.

Michal astus välja ka Reformierakonna Tallinna piirkonna esimehe ja Tallinna endise abilinnapea Pärtel-Peeter Pere eest, kes oli pealinnas toimunud segaduste keskmes ning sai selle eest laialdaselt kriitikat.

"Olen teadlikult hoidunud järgnevaid [Tallinna piirkonna] juhte üle õla õpetamast ja ma arvan, et Pärtelile tehti palju ülekohut. Ta seisu millegi eest, millesse ta uskus ja talle kindlasti tehti palju ülekohut," rääkis erakonna esimees.

"Minu vaatest on lokaalsest võimu turbulentsist saanud väärtuskriis ja minu hinnangul on see väga halb. Ja seetõttu on see mõjutanud ka Reformierakonna toetust," jätkas Michal. "Kui sul on kriis maailmavaates, erakonnas ja kui sul on valida konkreetset lubaduste, asjade ja väärtuste vahel, siis tuleb valida väärtused," lisas ta.

Michal ütles ka, et nõustub erakonna liikme Liina Kersnaga, kes kirjutas sotsiaalmeedias, et korrektsiooni ja muutust on vaja ka kohapealses toimetamises ja seda just väärtustes.

"Minu hinnangul see, mida me riigis oleme välja öelnud ja võib-olla väärib ka kõvema häälega väljaütlemist, et me ei tee valitsust mitte kunagi Keskerakonna ja EKRE-ga, ilmselt tuleb see ka Tallinnas välja öelda. Mulle tundub, et see on välja ütlemata jäetud ja seetõttu sai ka tekkida selline pooleldi ambivalentne olukord, kus meie toetajad ei tundnud [meid] enam ära," rõhutas Reformierakonna esimees.

MIchal meenutas oma kunagist tegevust Tallinna volikogus ja sealset vastasseisus Keskerakonna praeguse esimehe Mihhail Kõlvartiga.

"Mina ütleksin, et Reformierakonna positsioon saab paraneda, kui me oleme selgelt väärtuspõhised oma otsustes ja tegvustes. Tallinna inimeste ja personaalia mõttes – neid otsuseid teeb siiski Tallinna piirkonna juhatus. Neid otsuseid saavad nad ise teha, mina kindlasti neile oma arvamuse annan, aga minu seisukoht siin juba kõlas, et meie positsioonid peavad siin olema väga väärtuspõhiselt kaitstud, teisiti ma ei näe, et inimesed ütlevad, et nad saavad oma hääle meile usaldada," võttis Michal teema kokku.