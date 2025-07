Laiuse kiriku varad anti Pärnu kirikule hoiule

Eesti apostliku õigeusu kirik andis Pärnu Issandamuutmise kogudusele üle hõbedast, kuid ülekullatud armulauatarvikud. Kirikuriistad on pärit ligi 40 aastat tagasi täitevkomitee poolt suletud Eesti apostliku õigeusu Laiuse kirikust Jõgevamaalt.

"Loetud kuud enne laulvat revolutsiooni otsustas Jõgevamaa kohalik täitevvõim ilmselt kuskilt ülevalt poolt tulnud nii-öelda mõtted teoks teha ja see Laiuse kogudus ära lõpetada. Hoolimata sellest, et kirik seisis püsti, oli päris heas korras ja remonti ei vajanud. Tegutsev kogudus oli, koguduse liikmed ja maksud olid maksud. Kirik oli tarvis ära lõpetada. Nii siis juhtuski, et suuremad asjad, nagu kirikukellad ja ikonostaaž, läksid kuulu järgi Vasknarva ja väiksemad asjad, nagu need armulauatarbed, sattusid preestri kätte, kes oli sel ajal aastast 1951 kuni 1987 Ermil Allik," lausus EAÕK Kaarepere kiriku kogudusevanem Anne Räpp.

Need esemed leidsid tee Jõgevamaale Kaarepere kirikusse, kus Allik lisaks Laiuse kirikule samuti teenis.

"Neid hoiti seal Kaarepere kirikus kapis karbi sees ja neid ei ole vahepeal kasutatud. Nad lihtsalt ootasid oma aega. Võib-olla seda aega, et Laiuse kirik taas ehitatakse üles," lisas Räpp.

Laiuse kirik andis oma varad Pärnu kirikule hoiule. Autor/allikas: Kristi Raidla

Kuigi Laiuse õigeusu kirikut ja kogudust on proovitud taastada, pole seda juhtunud.

Jaan Poska sünnikoha kõrval asuv kirik on lagunenud, alles on vaid torn. Pärnu Issandamuutmise kirikule otsustati tarvikud anda, sest nii seal kui Laiusel teenis kunagi preestrina hilisem metropoliit Aleksander Paulus.

"See on tõesti selle poolest tähendusrikas, et ta ühendab läbi metropoliit Aleksandri nende koguduste saatused - ta oli nii seal kui siin. Hea meelega võtame hoiule," ütles EAÕK Pärnu Issandamuutmise koguduse ülempreester Ardalion Keskküla.

Komplekt jääb vaid hoiule, sest lootus Laiuse kirikut taastada pole kustunud.

"Need deponeeritakse siia määramata ajaks ehk nii kauaks, kui peaks juhtuma ime ja Laiuse kirik taas tõuseb tuhast," lausus Räpp.