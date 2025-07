Poliitikud jäävad toidukaupade käibemaksumäära langetamises eriarvamusele

Rahvaalgatus toidukaupade käibemaksumäära vähendamiseks on kokku saanud rekordilised 70 000 allkirja ja allkirjade arv kasvab. Poliitikud on küsimuses aga jätkuvalt eriarvamusel.

Toidukaupade käibemaksu alandamiseks koguti 70 000 allkirja. Rahvaalgatuse eestvedaja Jana Guzanova sõnul näitab selline hulk toetajaid, kui keeruline on inimeste rahaline seis tegelikult.

"Hinnad on muutunud absurdseks ja iganädalane toidukorvi maksumus on palju tõusnud, kui inimestel ei jää raha muudeks tegevusteks üle. Ma arvan, et see lihtsalt nöörib nii kõvasti, et soovitakse avaldada mingit meelt," lausus Guzanova

Guzanova arvates oleks äärmiselt inetu, kui poliitikud ei võta inimeste arvamust kuulda ega otsi lahendusi. Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras on aga toidukaupade käibemaksu alandamise suhtes ettevaatlik.

"Ma olen suhelnud ka enda kolleegidega teistest Euroopa Liidu riikidest, kus see, kas on või ei ole kehtestatud, sealhulgas Läti ja Leedu kolleegidega ja nemad ka räägivad, et see mõju võib olla lühiajaline. Leedu otsustas selle samasuguse muudatuse ära jätta, et kuna nähti ka, et kaubandusse kaob see marginaal pigem ära ja lõpuks see ei jõua lõpptarbijani," sõnas Terras.

Terrase eelkäija sotsiaaldemokraat Piret Hartman soovis toidukaupade käibemaksu alandamise võimalike mõjude kohta koostada analüüsi. Kui veel aprillis ütles Terras, et analüüs valmib aasta lõpuks, siis nüüd on sellele kriips peale tõmmatud.

"Kõige olulisem põhjus on see, et maksupoliitikaga tegeleb Eestis rahandusministeerium, kus on see kompetents ja teadmine ka pikaajalises vaates, kuidas maksupoliitikat kujundada. Maksupoliitika kujundamisel on mõistlik see analüüs teha rahandusministeeriumis," ütles Terras.

Rahandusminister Jürgen Ligi sõnul on analüüsid juba ammu tehtud.

"Analüüsid on sel teemal juba ammu ära tehtud. Kõigepealt esimene on see, et ta ei jõua tegelikult lõpphinda, vaid hajub ära tarneahelas - tarneahela kuludeks sisuliselt ja tuludeks," lausus Ligi.

Jürgen Ligi. Autor/allikas: Jürgen Ligi Otse uudistemajast

Riigikogu opositsioonierakonna Isamaa esimees Urmas Reinsalu toetab toiduainete käibemaksu alandamist ja näeb selles küsimuses ainsa lahendusena Reformierakonna mahahääletamist kohalike omavalitsuste valimistel. Reformierakonna poliitilise käitumise muutusesse ta ei usu, kuid tema sõnul peaksid nad kogu viimase käibemaksutõusu ümber pöörama.

"Ma arvan, et valitsus peaks nii, nagu nad praegu - käpardlikult küll - remondivad automaksu, ka ausalt tunnistama, et see oli viga ja see toob kaasa - ja on juba kaasa toonud - täiendava hinnatõusu. Nad peaks tegelikult seda korrigeerima ja selle tagasi pöörama. Tuleb tegelikkuses vähendada valitsemiskulusid, mis hoopis vastupidi kerkivad sellel aastal ligi pool miljardit eurot," lausus Reinsalu.

Isamaa erakonna esimees Urmas Reinsalu kommenteeris ERR-ile, et erakond kavatseb petitsioonile toetust avaldada, kui see riigikokku jõuab.

"Sellises ebaloomulikus olukorras on kindlasti see rahvaalgatus midagi, millesse me suhtume soosivalt. Me avaldame kindlasti parlamendi toetust kõigile sammudele, mis maksukoormust alandab," ütles Reinsalu.

Ligi sõnul ei tohi arvata, et hinnatõusust tulenev raha kuulub ametnikele.

"Me hoiamegi kokku. Igalt poolt. Kõik valdkonnad hoiavad kokku. Julgeolek on ainus, kes praegu saab kõvasti juurde. Et see on tühi jutt. Neil ei ole ühtegi ideed kulu poolel, mida nad tõsiselt tahavad. Suur raha tegelikult on pensionil. Öelgu siis, et pensioni tuleb vähendada. Mina ütlen, et ei tohi arvata, et see raha kuidagi kulub riigiametnikele, on lihtsalt pettus," lisas Ligi.

Ligi sõnul on mõistlik alternatiiv toidukaupade käibemaksu alandamisele järgmisel aastal jõustuv maksuvaba miinimumi taastamine, mis ei ole seotud ka kellegi ärihuvidega.