Rahvaalgatus käibemaksu vähendamiseks on kogunud rekordarvu allkirju

Rahvaalgatus toidukaupadele kehtiva käibemaksumäära vähendamiseks on nüüdseks kokku saanud rekordilised 70 000 allkirja. Algatuse eestvedaja Jana Guzanova sõnul on toetus petitsioonile olnud suur.

Guzanova tõdes, et tema poole on pöördunud paljud inimesed, kes on väga tänulikud, et keegi on sel teemal eestvedaja.

"Kirjutavad väga paljud inimesed, kes teenivad mitte absoluutse või suhtelise vaesuse piiril, vaid inimesed, kes teenivad 1400-1500 eurot ja kes ütlevad, et neile ei jää kuu lõpus raha mitte millegi peale," tõdes Guzanova.

"See, et need inimesed ja selline kogus inimesi on juurde tulnud ning sellele allkirja andnud näitab, et see puudutab väga paljusid ja teema on väga aktuaalne, mitte nagu poliitikud üritavad väita, et probleemi sisuliselt pole," rääkis Guzanova.

Allkirjastamise tähtaeg on 11. august, pärast seda liigub petitsioon edasi riigikokku.

"Signaal on saadetud, point on nii-öelda tehtud, nüüd on vaja praktilisemaid samme astuda," lisas Guzanova.

Ideele on toetust avaldanud EKRE, Keskerakond ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond.

"Toetus on, kuid kas ta selle enamuse saavutab, seda peab nägema," nentis Guzanova.

Kui riigikogu käibemaksu vähendamist ära ei otsusta, jätkub koostöö kohalike omavalitsustega, võimuesindajate, tootjate ja kaubanduskettidega. Eesmärk on, et teemat ära ei unustataks, sõnas algatuse eestvedaja.

Seni oli Eesti suurim rahvaalgatuslik petitsioon automaksu kehtestamise vastu, mis kogus 65 565 allkirja.