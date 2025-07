Petitsioon toidukaupade käibemaksu vähendamiseks on saanud üle 50 000 allkirja

Üle 50 000 inimese on kolmapäeva lõunaks alla kirjutanud rahvaalgatusele , mis kutsub riigikogu üles toidukaupade käibemaksu vähendama kümnele protsendile. Petitsioonile avaldas toetust ka Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juht Lauri Läänemets.

1. juulist tõusis Eestis käibemaks, sh toidukaupadele 24 protsendini, mis on Euroopa Liidu üks kõrgemaid. 30. juunil üles pandud rahvaalgatuse eesmärk on saata riigikogule signaal, et selline maksukoormus süvendab ebavõrdsust ja koormab tarbijate toidueelarvet. Petitsiooni algatas toidublogija ja MasterChef Eesti esimese hooaja võitja Jana Guzanova.

Tegemist on ühe enim allkirju saanud rahvaalgatusega. Sellest enam on rahvaalgatus.ee keskkonnas antud allkirju automaksu vastu, seda tegi 65 565 inimest. Samas võidakse see ületada, sest käibemaksu tõusu vastu oodatakse allkirju veel enam kui kuu ehk 11. augusti südaööni.

Veebilehel allkirjastatud petitsioonid saadetakse riigikogule, kui need koguvad üle 1000 digitaalallkirja.

Toiduainete käibemaksu langetamist on varem nõudnud nii EKRE kui ka Keskerakond, nüüd asus toetajate ringi ka opositsiooni langenud Sotsiaaldemokraatlik Erakond. SDE juhi Lauri Läänemetsa sõnul on toiduainete käibemaksu langetus vajalik, sest lisaks inimeste toimetuleku parandamisele toetab see kaudse toetusena ka Eesti põllumajandust ja toidutootmist.

Läänemetsa hinnangul on Eesti toiduhinnad ebamõistlikult kõrged ning seda oleks käibemaksu langetamisega võimalik muuta.

Samas tõdes ta, et toiduainete käibemaksu langetamisel oleks oluline tagada, et käibemaks reaalsetes poehindades kajastuks ning et käibemaksu vähenemisega ei suurendaks vaid kaupmehed kasumit.

Läänemets sotside käitumises vastuolu ei näe

Kuigi sotsiaaldemokraadid olid käibemaksutõusu otsustanud eelmises valitsuses, ei näe Läänemets praeguses käibemaksu langetamise pooldamises vastuolu.

Läänemetsa sõnul algatati sotsiaaldemokraadi Piret Hartmani juhitud regionaal- ja põllumajandusministeeriumis toiduhindade käibemaksu langetamise analüüsi eelmise aasta septembris, kohe peale Kristen Michali esimese valitsuse tööleasumist.

Läänemetsa lausus, et uuenenud valitsuse võimuletulekuga on analüüs aga seisatanud.

"Jaanuaris 2025 oli minul peaminister Kristen Michaliga väga pikk vestlus, sellel teemal, et toiduainete käibemaksu langetus tuleb ära teha ja ma konkreetselt teatasin, et selle see valitsus peab ära tegema. Tagantjärele mõeldes võib see olla üks põhjus, miks sotsiaaldemokraadid valitsusest välja arvati," teatas Läänemets.

Reformierakonda kuuluv rahandusminister Jürgen Ligi on öelnud, et toidukaupade käibemaksu ei saa alandada, sest see täidaks tema arvates kaupmeeste taskuid.

Eesti 200 juht, haridus- ja teadusminister Kristina Kallas aga on öelnud, et toiduainete käibemaksu ei saa langetada, sest riigil pole raha.