Tartu Ülikoolis ajalugu õppida soovijad said võimaluse arutleda ka maailmapoliitika üle

Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituudi vastuvõtukomisjon võis sisseastujatega arutleda ka praeguste rahvusvaheliste konfliktide tausta üle, kuid ei küsinud kindlasti kandidaatide maailmavaadet ega teinud selle põhjal otsuseid, kinnitas instituudi esindaja. ERR-ile on väidetud, et sisseastumisvestlusel küsiti ühelt kandidaadilt tema suhtumist Iisraeli-Palestiina konflikti.

"Komisjoni küsimused kandidaadile on üsna individuaalsed ja lähtuvad tema motivatsioonikirjast ning isiklikest huvidest. Kui kandidaat tunneb sügavat huvi mingi perioodi või isiku vastu, antakse talle võimalus mõne minuti jooksul seda teemat avada," vahendas instituudi kommunikatsioonispetsialist Kätlin Jansons komisjoni liikmete kommentaare ERR-ile.

Ajaloo instituudi sisseastumisel arvestatakse kahte komponenti, 40 protsenti annab eesti keele riigieksami tulemus ja 60 protsenti erialakatse, mis koosneb motivatsioonikirjast ja suulisest vestlusest vastuvõtukomisjoniga.

"Noored on kursis maailmas toimuvaga ning nii mõnigi kandidaat kirjutab oma motivatsioonikirjas, et tema huvi ajaloo vastu on seotud sellega, et ta soovib mõista, mis on erinevate tänaste rahvusvaheliste konfliktide ajaloolised tekkepõhjused," selgitas Jansons. "Komisjon lähtub arutelu juhtimisel neist teemadest, mille vastu kandidaat ise huvi üles on näidanud. Kui arutelus käimasolevaid rahvusvahelisi konflikte puudutatakse, siis piirduvad küsimused nende ajalooliste tagamaadega. Komisjon ei uuri, milline on kandidaatide maailmavaade ega lähtu sellest oma otsustes. Olulised on kandidaadi teadmised ja aruteluoskus," rõhutas instituudi esindaja.

Jansonsi sõnul küsitakse üldjuhul intervjuul ka mõningaid küsimusi, mis peaksid näitama kandidaadi üldist orienteerumist ajaloo perioodides ja ajaloo baasteadmistes gümnaasiumi õppekava piires.

"Intervjuu käigus püütakse aru saada kui aktiivne ja sügav kandidaadi ajaloohuvi on. Kui on näha, et kandidaadile mingi teema ei sobi, siis proovitakse midagi muud. Komisjon püüab anda endast parima, et kandidaadid saaksid oma individuaalseid huvisid ja teadmisi näidata," märkis Jansons, kes vahendas komisjoni liikmete kommentaare ERR-ile.

Ajaloo õppekaval on kaks vastuvõtukonkurssi, üks on ajalugu, teine kunstiajalugu. Ajaloo erialale tuli 105 avaldust, ning instituudile on oma õppima tulemist kinnitanud 44 inimest. Vastuvõtuperiood kestab aga veel 19. augustini ning lõplikud arvud saavad paika alles siis, ütles Jansons.