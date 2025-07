Elektritõukerataste õnnetuste arv on aastaga vähenenud

Tänavu esimesel poolaastal on kergliikuritega juhtunud 79 liiklusõnnetust vähem kui mullu samal ajal. Eriti suur langus on toimunud Tallinnas, kus õnnetuste arv vähenes 45 protsenti.

Sel aastal jaanuarist juunini on registreeritud kergliikuritega 90 liiklusõnnetust. Eelmine aasta samas ajavahemikus fikseeriti 169 õnnetust.

Kui Tallinnas oli eelmise aasta juunis 40 õnnetust tõukeratastega, siis selle aasta juunis oli vaid 15, näitavad transpordiameti andmed.

"Oleme täheldanud, et Tallinn veab elekritõukerataste õnnetuste langust. Tallinn on rakendanud liiklusseadusest tulenevaid majandustegevuse nõudeid kergliikuri, pisimopeedi ja jalgratta rendile või üürile andmisele, mille tulemusel kergliikurite õnnetuste arv on langenud," selgitas politsei- ja piirivalveameti liiklusjuht Taavi Kirss.

Liiklusjuht soovitas ka teistel omavalitsustel eeskuju võtta Tallinnast.

Joobes juhtimine püsib peamise probleemina

Tänavu oli kergliikuriga õnnetustest 32 protsenti seotud joobes juhtimisega.

Politsei- ja piirivalveameti liiklusjuhi ja Ida-Tallinna keskhaigla erakorralise meditsiini osakonna sõnul püsib joobes juhtimine peamise probleemina.

"Tuletame aga meelde, et kõige kergemini juhtuvad liiklusõnnetused just alkoholijoobes kergliikurit juhtides," selgitas Kirss.

"Tõukeratastega juhtunud õnnetustes satuvad Ida-Tallinna keskhaigla erakorralise meditsiini osakonda peamiselt sõiduvahendite juhid – enamasti noored, sageli ilma kiivrita ja pahatihti ka alkoholi tarvitanuna," kirjeldas keskhaigla esindaja.

Eelmise aasta esimese poolega võrreldes on kergliikuritega joobes juhtimisest tulenevaid õnnetusi neli protsenti vähem.