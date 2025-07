Starmer plaanib saata Gazasse õhutsi abi ja evakueerida abivajavad lapsed

Peaminister Keir Starmer teatas plaanist saata Gazasse õhutsi abi ja evakueerida meditsiinilist abivajavad lapsed.

Gaza sektoris kasvava humanitaarkriisi tõttu vestles Starmer laupäeval Pransusmaa presidendi Emmanuel Macroniga ja Saksa kantsleri Friedrich Merziga.

"Peaminister selgitas, kuidas Suurbritannia kavatseb liikuda edasi plaaniga teha koostööd partneritega, et humanitaarabi õhutsi kohale toimetada ja arstiabi vajavad lapsed piirkonnast evakueerida," öeldi avalduses.

Juhid leppisid kokku, et on ülioluline tagada kindlate plaanide olemasolu ja muuta hädavajalik relvarahu püsivaks rahuks, öeldi teates.

Iisrael teatas reedel, et lubab välisriikidel õhuvarusid kohale toimetada lähipäevil.

Peaminister kirjutas ajalehes The Mirror, et valitsus teeb kõik endast oleneva, et abi selle marsruudi kaudu kohale toimetada.

ÜRO toiduabiprogrammi andmetel on iga kolmas Gaza inimene mitmeid päevi ilma toiduta. Erinevate uuringute põhjal vajab 90 000 naist ja last alatoitumuse tõttu ravi.