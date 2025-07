Pärnusse Ranna puiesteele tuleb suur hotell ja konverentsikeskus

Hotell ning meelelahutus- ja konverentsikeskus tuleb aadressidele Ranna puiestee 7 ja Ranna puiestee 9.

"Leping hõlmab Pärnu ranna-ala esimesse hoonete rivvi kahe kahest hoonest ja rannaklubi alast koosneva merevaatega uue hoonetekompleksi ehitust," teatas Merko.

Kompleksi moodustavad 23 000 ruutmeetri suuruse brutopinna ja 210 numbritoaga spaa-hotell ning 7000-ruutmeetrise brutopinnaga konverentsikeskus, milles paiknevad lisaks sündmusruumidele ka 16 külaliskorterit.

Neljakorruselised hooned on omavahel ühendatud teise korruse galeriiga, samuti on ühendatud maa-alused parkimiskorrused, kus on kokku üle 160 parkimiskoha.

Lepingu maksumus on ligikaudu 50 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks. Ehitustööd valmivad on 2027. aasta suveks.

Anders Anderson on Graanul Investi endine suurosanik.