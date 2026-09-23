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Rail Balticu Tallinna-Pärnu lõiguga viivitamine tekitas kohalikes pettumust

Eesti
Foto: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Rail Balticu Tallinna-Pärnu raudtee lõigu äärde jäävate asulate ettevõtted ja inimesed on pettunud, kuna riik murrab järjekordselt oma lubadust ja uue raudtee valmimist tuleb veel kuni kaheksa aastat oodata.

Peatselt avatakse Kohilas suur BLRT valukoda, mille asukoha valikut mõjutas kauba vedamine raudteel. Kohalikud elanikud ja ettevõtted ootavad raudteed väga, kuid nüüd ei tea keegi, kunas see valmis saab.

"Suheldes ettevõtete juhtidega on kõik kinnitanud, et Rail Balticu 2030. aastal alustav liin on mitte ainult reisijateveoks, aga ka kaubavedu on nende äriplaanidesse sisse arvestatud. Ja see tähendab, et ennekõike meie huvi ja soov oleks, et vähemalt Pärnuni toimuks 2030. aastal inimeste vedu. Sama tähtis on ikkagi ka kaubavedu," sõnas Kohila valla arendusnõunik Aivar Roop.

Kohilast saaks uue rongiga Tallinnasse rutem kui poole tunniga.

"Eestis on 78 omavalitsust, 11 neist täna näitavad kasvu. Kohila vald on üks nendest – ainuke vald väljapool kuldset ringi –, kes elanike arvult kasvab. Ja sellel on ka võib öelda otsene seos Rail Balticuga, sest meie esimesed elukondliku kinnisvara arendajad on kohal," ütles Roop.

Pärnusse ei sõida rong juba kaheksa aastat. Pärnu randa suurt hotelli ja konverentsikeskust rajava Brackmann Arenduse juht Sari Sopanen ütles, et rongiliiklus tuleb nende ärile kasuks.

"See ei ole see põhjus, miks me sinna seda kompleksi rajame. Aga ikka turismile ligipääsetavus on väga oluline. Need oleks ikka kasuks, kui see rongiühendus oleks olemas ja raudteeühendus oleks olemas. Ma eriti mõtlen seda, et kui Pärnu oleks ühendatud kahe rahvusvahelise lennujaamaga... See oleks super meie erialale," lausus Sopanen.

Pärnu endise linnapea Kristel Voltenbergi sõnul lubati Pärnule alguses raudteed juba selleks aastaks, kuid siis hakkasid tähtajad edasi lükkuma.

"Uued lubadused anti aastaks 2030. Kõik pärnakad, meie ettevõtjad, mis on väga oluline, aga ka kogu linnaplaneerimine tegelikult on seatud sõltuvusse sellest kuupäevast. Nüüd näeme avalikest allikatest, et see kuupäev on taas muutumas lubaduseks, millelt saab lihtsalt näpunipsust justkui õhu välja lasta. Sellega ei saa me kuidagi siin Pärnus rahul olla," sõnas Voltenberg.

"Eestis on esmajärjekorras võimalik valmis teha Tallinna-Pärnu lõik, et see siseriiklik rongiliiklus saaks toimima hakata. Seda me veel eelarve läbirääkimiste käigus arutame, aga kindlasti on see enne kogu trassi valmimist," ütles taristuminister Kuldar Leis.

Valitsus arutab neljapäeval uue ajakava järgi raudteelõikude valmimist.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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