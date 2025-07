Toidulisandite tootja Iconfit tahab Eesti-Läti kiiret kasvu mujal korrata

Brändi rohkem kui 150 tootega valikusse kuuluvad kollageenid, kapslitooted (vitamiinid, mineraalid, komplekstooted), spordi toidulisandid (proteiin, kreatiin, süsivesikud) ja tervisetoidud.

Iconfiti müügitulu oli 2022. aastal pea 2,5 miljonit eurot, millest kasum oli 32 000 eurot. 2023. aasta tulu oli 4,1 miljonit eurot, ja kasum moodustas 435 000 eurot. 2024. aasta müügitulu oli 6,1 miljonit eurot ning kasum 688 000 eurot.

Prognoositav käive 2025. aastaks on ligi 8,3 miljonit eurot.

Ettevõtte käive on viimasel seitsmel aastal kasvanud üle 50 protsendi aastas ning sama kasv soovitakse saavutada ka sel aastal, ütles ERR-ile Iconfiti asutaja ja tegevjuht Kenneth Kutan.

"Kasvu saladuseks võib nimetada kombinatsiooni kasvavast tootevalikust, kvaliteetsetest toodetest taskukohase hinnaga ning kiiresti kasvavast edasimüüjate võrgust," märkis Kutan

"Oleme oma ekspordiga läinud teist teed kui enamus teisi Eesti toidutootjaid. Distribuutorite otsimise asemel ehitame põhilistes sihtriikides ise üles oma kohalikud müügitiimid, kelle fookus on 100 protsenti meie brändi ja edasimüüjate võrgu kasvatamisel. Kohalikku müüki toetavad ka kohalikud turundajad," ütles Kutan.

Tänaseks on Iconfitil kohalikud müügi- ja turundusmeeskonnad Eestis, Lätis, Leedus ja Soomes. Rahvusvahelises kollektiivis on 45 töötajat.

Brändi tooted on saadaval rohkem kui 1500 müügikohas – 20 jaekaupluste ketis, kümnes apteegiketis ning rohkem kui 100 spetsiaalpoes.

"Eestis ja Lätis on Iconfiti tooted saadaval peaaegu kõikides kaupluse- ja apteegikettides mõne üksiku erandiga. Lätis ja Leedus kasvab meil kiiresti apteegikettide osakaal. Kusjuures, Lätis pidime jaekaubanduses aitama kogu kategooriat nullist luua, kuna selliseid tooteid sealsetes toidukauplustes enne lihtsalt ei müüdud," tõdes Kutan.

"Soomes oleme veel uued tegijad. Nende jaekaubanduses on tervisetoitude kategooria Euroopa mõistes kõige kaugemale arenenud ja parima valikuga. Siiski vastuvõtt on olnud positiivne ning näeme ka Soomes oma toodetele head võimalust jõuda järjest enamate klientide ostukorvi," ütles Kutan.

Ettevõtte müügitulu Eestis oli 2024. aastal 4,1 miljonit eurot, Lätis 1,3 miljonit eurot ning Leedus 572 000 eurot. Tulu teistest Euroopa Liidu riikidest oli 162 000 eurot.

Ekspordi suurendamiseks valmistab Iconfit ette tiimide palkamist laiemalt Skandinaavias. Lähikuudel jõuavad tooted ka kaugematesse riikidesse, kus koostööd tehakse kohaliku parteriga. Täpseid riike Kutan ei avalikustanud.

"Põhituruna tahame esiteks Euroopas kasvada palju tugevamaks ning jõudumööda tegeleda ka kaugemate riikidega. Aasta alguses osalesime tänu Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutusele oma toodetega ka Dubais maailma ühel suurimal toidumessil Gulfood. Saime Eesti paviljonis palju tähelepanu ja arvukalt uusi kontakte üle maailma. Nende realiseerumine võtab oma aja, kuid ühele eksootilisele sihtriigile on juba ka väiksemas mahus proovitellimusi saadetud," märkis Kutan.

Ettevõtte tootmine ja tootearendus toimub Eestis ning plaan on jätkata ka kodumaist tootmist. Hiljuti laiendas Iconfit tootearenduse meeskonda ning kolis uude 5400-ruutmeetrisesse tootmis- ja laohoonesse, kus on 7500 alusekoha jagu laopinda.

Siiski tunneb Iconfiti asutaja muret Eesti ettevõtluskliima pärast. "Samal ajal majanduses valmistavad muret viimaste perioodide laiaulatuslikud maksutõusud. /.../Tervikuna välisinvesteeringud vähenevad ja mitmed suurinvesteeringud on Eestisse tulemata jäänud kohalike piirangute ja vastuseisude tõttu," nentis Kutan.

ICONFIT-i toodete põhiline tarbijaskond on kodumaal ning koostööd tehakse Eesti toitumisnõustajate ja sportlastega.

"Kindlasti ka eestlaste huvi tervise ja spordi vastu on kasvanud. Samas see on laiem ülemaailmne trend. Püütakse olla toitumises teadlikumad ning ka tervisetoitudel- ja lisanditel on tervisliku toidu kõrval oma tervist toetav ülesanne," ütles Kutan.

Tootearenduses on olulisel kohal toodete puhtus – välditakse kunstlikke värvained, lisatud soola ja stabilisaatoreid ning kontrollitakse sisendmaterjali kvaliteeti.

"Uude hoonesse kolides alustasime kohe ka ISO 22000 toiduohutuse sertifitseerimise protsessi," märkis Kutan.

ICONFIT-i toodetest on populaarseimad magneesium B6, D3 vitamiinide ja omega 3 kapslid, kasvutrendis on ka ashwagandha kapslid (nende tervistavates omadustes pole tervishoiutöötajad üksmeelel - toim.). Samuti on Eestis enimmüüdud brändi erinevad kollageenid. Sporditoodetest on menukad proteiin ja kreatiin, nii maitsestamata kui ka maitsestatud kujul.