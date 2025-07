Ukraina parlament taastas korruptsioonitõrjeasutuste sõltumatuse

Eelnõu vajab veel presidendi allkirja ning seejärel on tühistatud eelmisel nädalal vastu võetud seadus, mis piiras kahe korruptsioonitõrjeasutuse autonoomiat.

Nädal tagasi vastu võetud vastuoluline seadus viis riikliku korruptsioonitõrjebüroo (NABU) ja korruptsioonitõrje eriprokuratuuri (SAP) presidendi poolt ametisse nimetatud peaprokuröri otsealluvusse.

NABU uurib korruptsioonijuhtumeid riigiasutustes, samas kui SAP menetleb muid korruptsioonijuhtumeid.

NABU alustas tööd 2015. aastal, kui Kiiev püüdis pärast 2014. aasta euroopameelset revolutsiooni riiki Euroopale lähemale tuua.

Euroopa Liit nimetas eelmisel nädalal vastu võetud seadust tõsiseks sammuks tagasi. Ukrainas puhkesid ka tänavaprotestid.

Neljapäeval valitses Kiievi tänavatel aga teistsugune meeleolu, sest rahvas kiitis seekord parlamendi otsuse heaks.

