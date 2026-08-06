Ukraina endine suursaadik USA-s sai korruptsioonikahtlustuse

Ukraina kõrgeim korruptsioonivastane kohus määras neljapäeval Stefanišõnale kuue miljoni grivna (116 000 euro) suuruse kautsjoni.

Väljaande The Kyiv Independenti andmetel puudutab kahtlustus 13,9 miljoni grivna (ligi 270 000 euro) ulatuses ebaseaduslikku rikastumist.

Ukraina riikliku korruptsioonitõrjebüroo (NABU) ja korruptsioonivastase eriprokuratuuri (SAPO) andmetel jättis Stefanišõna deklareerimata kaks korterit väärtusega ligi 11 miljonit grivnat (ligi 213 000 eurot) ning sularaha, mille kulutas korterite remondiks, ema ravimiseks, lennupiletiteks ja teise korteri üürimiseks.

Lisaks ei avalikustanud Stefanišõna, et kasutas ühele oma alluvale registreeritud Mercedese sõiduautot.

Samuti tõi prokurör esile juhtumeid, kus teised isikud omandasid varasid Stefanišõna korraldusel. Prokuröri teatel ületasid Stefanišõna kulutused tema sissetulekuid ja sääste.

NABU andmetel pidas Stefanišõna ka läbirääkimisi pea poole miljoni euro väärtuses maja ostmiseks Kiievi lähedal, kuid loobus tehingust ilmselt seetõttu, et määrati suursaadikuks USA-s.

Lisaks sekkus Stefanišõna prokuröri sõnul 2024. aastal riikliku korruptsiooniennetuse ameti (NACP) juhi valimise konkurssi.

Prokuröri tsiteeritud kirjavahetusest selgub, et endine suursaadik andis valitsusmeelsetele valikukomisjoni liikmetele juhiseid toetada kindlaid kandidaate, sealhulgas Viktor Pavluštšõkki, kes hiljem valitigi ameti juhiks. Korruptsioonivastased aktivistid on süüdistanud Pavluštšõkki valitsuse poliitiliste huvide teenimises ja ebatõhususes, mida mees ise eitab.

"Igasugused menetlustoimingud on osa õiguskaitsejõudude seaduslikust tööst ega tähenda veel süüdimõistmist," kirjutas Stefanišõna sotsiaalmeedias. "Suhtun neisse arengutesse rahulikult ja ilma asjatute emotsioonideta."

Ta lisas, et on käsitlenud mitmeid praegu meedias tõstatatud küsimusi, sealhulgas kinnisvaraga seonduvaid ning esitanud ajakirjanikele kõik vajalikud dokumendid küsimusi tekitanud korteri kohta.

"Väidete tõestamise kohustus lasub nende esitajatel," jätkas Stefanišõna. "Mina teen seda, mida pean: kaitsen rahulikult ja seaduslikult oma seisukohta. Lõpptulemuses ei ole mul mingit kahtlust."

Ukraina president Volodõmõr Zelenski vabastas Stefanišõna suursaadiku ametist 3. augustil.

Enne kahtlustuse esitamist uuris NABU Stefanišõnat ka seoses väidetava korruptsiooniga varade tagasisaamise ja haldamise agentuuris (ARMA). Ukraina meedia teatas 2025. aastal, et Stefanišõna endise abikaasaga seotud ettevõtted said lepinguid ARMA konfiskeeritud varade haldamiseks.

Spekulatsioonid, et Stefanišõna võib korruptsioonijuhtumi tõttu ametist lahkuda, on kestnud alates valitsuse ootamatust ümberkorraldamisest juuli keskel. Enda sõnul otsustas ta tagasi astuda isiklikel põhjustel.

Analüütikute hinnangul käivitas valitsuse vangerdused just Stefanišõna plaanitav tagasiastumine, kuna peaministri kohalt vallandatud Julia Svõrõdenko pidi eelduste kohaselt saama uueks Ukraina suursaadikuks USA-s.

Asjaga otseselt kursis olev isik aga ütles väljaandele The Kyiv Independent, et Svõrõdenko ei ole veel nõustunud ametikohta vastu võtma.

Teise asjaga kursis oleva allika teatel kavandati vangerdusi juba enne Stefanišõna tagasiastumisotsust, kuid tema ametist kõrvaldamine aitas kaasa valitsuskabineti lahkumisele.

Enne suursaadikuks määramist 2025. aastal töötas Stefanišõna aastatel 2020–2025 Euroopa integratsiooni eest vastutava asepeaministrina ja 2024–2025 justiitsministrina.