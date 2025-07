Sõõrumaa: odavam toit aitab vähendada majanduslikku ebavõrdsust

Ettevõtja Urmas Sõõrumaa võttis oma sotsiaalmeedias sõna, kritiseerides rahandusministri Jürgen Ligi neljapäevast sõnavõttu, kus ütles väljaandele Delfi, et põhiseaduse järgi võivad inimesed olla rumalad, aga valitsus mitte.

Sõõrumaa tõi välja, et peamised põhjused, miks inimesed soovivad toiduainete käibemaksumäära langust, on eluks hädavajalike kaupade kättesaadavus, sotsiaalpoliitika ja ebavõrdsuse vähendamine, infiatsiooni pidurdamine, põllumajanduse ja kohaliku tootmise toetamine ning rahvatervise eesmärgid.

"Toit on esmavajadus, mida iga inimene vajab iga päev. Madalam käibemaks aitab hoida toidu hinda taskukohasemana, eriti madalama sissetulekuga elanikkonnale," sõnas Sõõrumaa oma postituses.

"Odavam toit aitab vähendada majanduslikku ebavõrdsust, kuna väiksema sissetulekuga inimesed kulutavad suurema osa oma sissetulekust toidule. See on ka viis toetada haavatavaid gruppe (peresid, pensionäre, töötuid)," lisas ettevõtja.

Sõõrumaa märkis, et toidukaupade hinnad mõjutavad tugevalt üldist inflatsiooni ning madalam käibemaks aitab hoida toidukorvi hinnatõusu aeglasemana.

Ühtlasi soodustab odavam toidukaup tarbimist, mis Sõõrumaa hinnangul võib suurendada nõudlust kohaliku toodangu järele, mis on mõnes riigis kaudne toetus põllumajandusele.

"Madalam maks tervislikule toidule (puu- ja köögiviljad, piimatooted) võib motiveerida inimesi tegema tervislikumaid valikuid. Samas mõnes riigis kehtestatakse kõrgem maks ebatervislikele toodetele (näiteks suhkrumaks)," lausus Sõõrumaa.

Posituse alla kirjutas aga rahandusminister Ligi, et Sõõrumaa alustas oma taaskordset poliitkarjääri nõrgalt.

"Nõrk algus, Urmas. Loe ikka mõni põhjendus läbi, enne kui tuled kottima erakonda, kelle nimekirja kipud," sõnas Ligi.

1. juulist tõusis Eestis käibemaks, sh toidukaupadele 24 protsendini, mis on Euroopa Liidu üks kõrgemaid. 30. juunil algatati aga toidukaupade käibemaksumäära langetamise rahvaalgatus, mille eesmärk on saata riigikogule signaal, et selline maksukoormus süvendab ebavõrdsust ja koormab tarbijate toidueelarvet. Petitsiooni algatas toidublogija ja MasterChef Eesti esimese hooaja võitja Jana Guzanova.

Toiduainete käibemaksu langetamist on varem nõudnud nii EKRE kui ka Keskerakond, hiljem asus toetajate ringi ka opositsiooni langenud Sotsiaaldemokraatlik Erakond.

Reformierakonda kuuluv rahandusminister Jürgen Ligi on öelnud, et toidukaupade käibemaksu ei saa alandada, sest see täidaks tema arvates kaupmeeste taskuid.

Eesti 200 juht, haridus- ja teadusminister Kristina Kallas aga on öelnud, et toiduainete käibemaksu ei saa langetada, sest riigil pole raha.