WSJ: investorid kiitsid tehisintellekti võidujooksu heaks

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et tehisintellekti võidujooks kogub USA-s hoogu ning tehnoloogiahiiglased investeerivad konkurentsis püsimiseks tehisarusse sadu miljardeid dollareid. Investorid kiitsid kulutused heaks ja tehnoloogiahiiglaste turuväärtus rühib uutesse kõrgustesse.

USA tehnoloogiafirmad, mis on seotud tehisintellekti kiire arenguga, on viimaste kuude jooksul oma rahavoogu suurendanud. Ettevõtted kavatsevad sel aastal kulutada ligi 400 miljardit dollari ja plaanivad tuleval aastal kulutusi suurendada veelgi.

Finantsfirma Morgan Stanley prognoosib, et firmad kulutavad aastatel 2025-2028 kiipide, serverite ja andmekeskuste peale 2,9 triljonit dollarit. Investeeringud aitavad suurendada ka firmade turuväärtust.

Näiteks Microsoft liitus neljapäeval nelja triljoni klubiga, varem on selle piiri ületanud ainult kiibitootja Nvidia. Meta turuväärtus jõudis kahe triljoni dollarini. Hästi läheb ka Nvidial, ettevõtte aktsia on sel aastal kerkinud 28 protsenti, vahendas The Wall Street Journal.

Tehnoloogiafirma Apple kulutab samas tehisintellekti arendamisele vähem raha ning on jäänud investorite surve alla. Investorite hinnangul peab nüüd Apple välja töötama parema tehisintellekti strateegia.

Asjaga kursis olevad inimesed ütlesid, et Meta juht Mark Zuckerberg kasutab olukorda ära ning meelitab Apple'i tehisintellekti üksuse töötajaid enda ettevõttesse.

Tehisintellekti arendamine nõuab samas ulatuslikke investeeringuid ning ettevõtted peavad teiste üksuste kulutusi kärpima.

"Tehisintellektiga seotud investeeringud on tohutu hoop kasumimarginaalidele. Pole veel selge, kas nende suured investeeringud tasuvad end ka ära. Firmade kasum pole seni kulutustega sammu pidanud," ütles finantsfirma D.A. Davidson analüütik Gil Luria.

Luria avaldas siiski lootust, et suurenenud tootlikkus õigustab lõpuks suuri kulutusi. Mõned firmad on juba teatanud, et tehisintellektiga seotud investeeringud toetavad nende äritegevust. Näiteks Meta teatel tasuvad investeeringud end juba reklaamiäris ära.