Itaalia õhuväelased võtsid üle Eesti õhuruumi turvamise.

"Meie julgeolek tugineb nii meie endi kui liitlaste panusele NATO heidutus- ja kaitsehoiaku tugevdamisel. Üheks keskseks panuseks on õhuturbemissioon, mis tagab Balti õhuruumi turvalisuse. Ämarist lähtuv õhuturbemissioon aitab hoida meie õhuruumi puutumatuna ning on selge märk liitlaste ühtsusest," sõnas kaitseministeeriumi kaitsepoliitika asekantsler Tuuli Duneton oma sõnavõtus

"Täname Portugali pühendunud teenistuse eest Eesti ja kogu NATO kaitsel. 201. lennusalk "Falcões" ja 301. lennusalk "Jaguares" näitasid kogu missiooni vältel üles kõrget professionaalsust ja otsustavust. Alates tänasest võtab järgnevateks kuudeks õhuturbe üle taas Itaalia õhuvägi F-35 hävitajatega. Task Group Lightning jätkab meie õhuruumi turvalisuse tagamist," ütles Duneton.

Itaaliast Ämarisse saabunud hävitajad on lennubaasis valves ööpäevaringselt, sooritavad vajadusel tuvastuslende ja teevad regulaarselt treeninglende. See on Itaalia õhuväelastele neljas kord osaleda Ämaris õhuturbemissioonil, viimati valvasid nad Eesti õhuruumi aastal 2021.

USA päritoluga mitmefunktsiooniline hävitaja Lockheed Martin F-35 Lightning II on ühe mootoriga kerge lahingulennuk. Lennuki mitmefunktsioonilisus tähendab seda, et teda saab kasutada hävitajana õhuruumi kaitseks, ründelennukina maapealsete ja merel olevate objektide hävitamiseks, aga ka mitmesuguste luureülesannete täitmiseks.

Põhja-Atlandi Nõukogu otsuse kohaselt valvavad NATO liikmesriikide õhujõud Eesti, Läti ja Leedu õhuruumi rotatsiooni korras alates 29. märtsist 2004. aastal, kui Balti riigid said NATO liikmeks. 2012. aasta Chicago tippkohtumise raames pikendas Põhja-Atlandi Nõukogu Balti riikide õhuturbe missiooni määramata ajaks.