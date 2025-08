ERR USA-s: Trumpi valitsus üritab teha aastatepikkust tööd ära mõne nädalaga

Valge Maja teatel käisid kaubandusläbirääkimised neljapäeva hiliste õhtutundideni.

"Ma tean, et välisriikide juhid helistavad talle (Donald Trumpile - toim), mõistes, et see homne (1. august - toim) tähtaeg on reaalne ja nad teevad talle pakkumisi," sõnas Valge Maja pressiesindaja Karoline Leavitt.

Veel enne tähtaja kukkumist allkirjastas president aga täidesaatva korralduse, et reedest kehtima pidanud tollimaksud jõustuvad hoopis nädala pärast.

"Administratsioon üritab aastatepikkust töö ära teha mõne nädalaga ja isegi käesurumise tasandil kokkulepeteks on see keeruline. Usun, et nad saavad sellest nüüd ka ise aru," lausus American Enterprise Institute'i majandusteadlane Michael Strain.

Reedel oli presidendi tähelepanu naabritel. Kui Mehhikole säilitas Trump 25-protsendilise tollimäära ja andis läbirääkimisteks 90-päeva lisaaega, siis Kanadat teavitati uuest 35-protsendilisest tollimaksust.

"Ma armastan Kanadat. Mul on väga palju sõpru Kanadas, aga neid on väga halvasti juhitud. Väga halvasti juhitud ja kõik, mida me tahame, on see, et meie riiki koheldaks õiglaselt," ütles USA president Donald Trump.

Teate kõrgetest tollidest sai sel nädalal ka Brasiilia. Aprillis määratud kümme protsenti tõusis 50 peale. Kuigi nimekiri eranditest on pikk, ei pääse kõrgetest maksudest aga Brasiilia peamised ekspordiartiklid, nagu veiseliha ja kohvi.

"Paljudele brasiillastele ja sealsetele poliitikutele on saanud selgeks, et Trumpil on tollidega nii poliitiline kui ka isiklik motivatsioon," sõnas Brasiilia ajakirjanik Anthony Wells.

Trump on ähvardanud riiki korduvalt, sest ei kiida heaks Brasiilia endise presidendi Jair Bolsonaro kohtuprotsessi. Viimast süüdistatakse riigipöörde kavandamises, kuid Trumpi sõnul on tegemist nõiajahiga.

"Ma olen viimastel päevadel rääkinud senaatoritega, kes tulid Washingtoni ja sõnum, mida nad Trumpile tahavad edasi anda, on see, et need maksud ei mõjuta Brasiilia kohtusüsteemi ja ei sega endise presidendi Bolsonaro uurimist," lisas Wells.

"Trump kasutab ilmselgelt kaubanduspoliitikat, et avaldada survet mittekaubanduslikele teguritele. Ja seda viisil, mis on minu arvates sobimatu," sõnas Strain.

Viimastel nädalatel on USA jõudnud kokkuleppeni aga mitmete riikidega, sealhulgas Euroopa Liiduga, kuid teadmatust on jätkuvalt palju.

"Näiteks on Prantsusmaa segaduses, kas sealt Ameerika Ühendriikidesse eksporditavale alkoholile kehtestatakse tollid või mitte. See on USA ja EL-i kaubanduse üsna oluline osa, et jätta see niiviisi lahendamata," lausus Strain.

Uued tollimaksud jõustuvad 7. augustil, andes mõningatele riikidele lisaaega, et jõuda soodsamale kokkuleppele.