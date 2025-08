Trumpi tollimaksud jõustuvad 7. augustil

Trump kehtestas neljapäeva õhtul määruse, millega USA kehtestab 15-41 protsendilised tollid. USA tõstab sellega oma tollimaksud viimase saja aasta kõrgeimale tasemele

Uued tollimaksud jõustuvad 7. augustil, mis annab mõningatele riikidele veel viimase võimaluse pidada läbirääkimisi nende vähendamise üle.

"See on ajalooline, see on uus kaubandussüsteem," ütles üks Valge Maja ametnik tollide kehtestamise otsust kommenteerides.

Trumpi administratsioon säilitab 10-protsendilised kaitsetollid riikide suhtes, millega USA-l on kaubandusülejääk. 15-protsendilised tollid kehtestatakse riikidele, millega Trump on sõlminud kaubanduslepingud. Nende hulgas on Euroopa Liit, Jaapan ja Lõuna-Korea. Filipiinid, Vietnam ja Indoneesia sõlmisid samuti USA-ga ajutised lepped, mille kohaselt tõusevad nende tollimaksud 19–20 protsendini.

Teisi riike ootavad aga ees kehvemad ajad ning nad seisavad silmitsi palju kõrgemate tollimaksudega. Näiteks peaksid Süüriat tabama 41-protsendilised tollimaksud, Laos seisab silmitsi 40-protsendiste tollidega. Šveitsi tollimaksud kerkivad 39 protsendini.

Trump allkirjastas neljapäeval veel ühe korralduse, mille raames Kanada tollimaksud tõusevad 25 protsendilt 35 protsendile. Kanada ei pea maksma tolle kaupade eest, mis kuuluvad Põhja-Ameerika vabakaubanduslepingu alla. Mehhiko puhul aga säilitatakse 25-protsendilised tollimaksud.

"Kanada pole näidanud üles sama konstruktiivsuse taset, mida oleme näinud Mehhiko poolelt," ütles üks Valge Maja ametnik.

Valge Maja ametnikud ütlesid veel, et soovivad enne 7. augusti tähtaega sõlmida täiendavaid kokkuleppeid. Näiteks Taiwan üritab praegu jõuda USA-ga tollimaksude osas kokkuleppele.

Taiwanile peaks hakkama kehtima 20-protsendiline tollimaks. Taiwani president andis hiljuti aga märku, et see määr võib olla ajutine ning avaldas lootust, et kokkuleppe raames tabavad riiki lõpuks madalamad tollid, vahendas Politico.