Trumpi saadik Witkoff läheb Gazasse kontrollima humanitaarabi jaotamist

"Homme reisivad erisaadik Witkoff ja suursaadik Huckabee Gazasse, et kontrollida praeguseid abijaotuskohti ja koostada plaan suurema koguse toidu kohaletoimetamiseks. Ühtlasi kohtutakse kohalike Gaza elanikega, et kuulda otsekanalitest kohapealse kohutava olukorra kohta," ütles Valge Maja pressiesindaja Karoline Leavitt.

Witkoff ja Huckabee kohtusid neljapäeval ka Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahuga. Avalik arvamus läänes on hakanud aga pöörduma Iisraeli vastu, abiorganisatsioonid hoiatavad näljahäda eest.

Hamasi juhitud Gaza tervishoiuministeerium teatas, et viimaste nädalate jooksul on nälga surnud 156 inimest, sealhulgas vähemalt 90 last. Gaza tervishoiuametnike andmetel on sõjas surma saanud üle 60 000 inimese. Nälginud laste pärast avaldas muret ka Trump.

Trumpi valijabaasi osad esindajad on võtnud Iisraeli suhtes üha karmima hoiaku. Näiteks Marjorie Taylor Greene kritiseerib üha teravamal toonil Iisraeli tegevust.

Süveneva humanitaarkriisi taustal on mitmed lääneriigid teatanud, et kavatsevad tunnustada Palestiina riiki. Suurbritannia peaminister Keir Starmer ütles teisipäeval, et tema riik tunnustab septembris Palestiinat, kui Iisrael ei astu samme humanitaarkatastroofi leevendamiseks Gaza sektoris. USA ja Iisrael kritiseerisid seejärel teravalt Starmeri avaldust.

Neljapäeval kehtestas USA sanktsioonid Palestiina omavalitsuse ja Palestiina vabastusorganisatsiooni (PLO) ametnikele. USA teatel õõnestavad need rühmitused rahupüüdlusi. USA süüdistas neid rühmitusi veel terrorismi toetamises ja vägivalla õhutamises.