Oluline esmaspäeval, 4. augustil kell 6.30:

- Trumpi sõnul külastab USA erisaadik Witkoff sel nädalal Venemaad;

- Odessas kõlasid plahvatused.

Trumpi sõnul külastab USA erisaadik Witkoff sel nädalal Venemaad

President Donald Trump teatas eelmisel pühapäeval, et tema erisaadik Steve Witkoff külastab sel nädalal Venemaad enne lähenevat USA sanktsioonide tähtaega.

Witkoff võib jõuda Venemaale 6. või 7. augustil.

Kui ajakirjanikud küsisid, milline on Witkoffi sõnum Moskvale ja kas Venemaa saaks midagi teha sanktsioonide vältimiseks, vastas Trump: "Jah, sõlmige kokkulepe, millega lõpetatakse inimeste tapmine."

Trump selgitas juba varem ajakirjanikele, et andis korralduse lähetada kaks tuumaallveelaeva, reageerides Venemaa julgeolekunõukogu aseesimehe Dmitri Medvedevi ähvardavatele kommentaaridele.

"Peame lihtsalt ettevaatlikud olema. Meid on ähvardatud ja me oleme otsustanud, et need ähvardused - see ei ole õige asi. Seega peame olema ettevaatlikud," rääkis Trump.

USA senaator Lindsey Graham märkis eelmisel reedel, et president Trump soovib rahu, mitte konflikti Venemaaga, kuid samas hoiatas Kremli juhtkonda, et Ameerika riigipeaga ei tasu nalja teha.

Odessas kõlasid plahvatused

Ööl vastu esmaspäeva kõlasid sadamalinnas Odessas plahvatused, piirkonnas kuulutati välja õhuhäire.

Odessa linnapea teatas, et Vene drooniohu tõttu anti kell 1.30 välja õhuhäire. Kell 2.02 teatas linnapea plahvatustest ja kutsus elanikke varjuma. Õhujõud andsid kell 2.30 teada uuest droonirünnakust, vahendas Ukrainska Pravda.