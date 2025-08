Bild: Putini väidetav tütar kurtis raske elu üle

Saksa ajaleht Bild kirjutab, et Venemaa režiimi juhi Vladimir Putini väidetav tütar Luiza Rozova ilmus rambivalgusesse ning kurtis oma raske elu üle. Rozova ei maini otseselt Putini nime, kuid viitab, et sattus oma perekondliku tausta tõttu keerulisse olukorda.

Meedias levisid juba varem väited, et Putinil on umbes 20-aastane tütar Jelizaveta Krivonogihh, kes elab Luiza Rozova nime all Pariisis ja töötab nii moevaldkonnas kui ka diskorina. Väidetav Putini tütar sündis 2003. aastal Peterburis

Pärast Ukraina sõja puhkemist kadus Rozova avalikkuse vaateväljast, kuid tegi hiljuti sotsiaalmeediasse taas postituse.

Ta väljendab heameelt võimaluse üle taas avalikkuse ette astuda. Samuti näib ta ridade vahelt kritiseerivat Putinit.

"See tuletab mulle iga päev meelde, kelleks ma sündisin ja kes mu elu rikkus. Mees, kes võttis miljonite elud ja hävitas minu elu," kirjutas Rozova.

"Kas ma olen oma perekonna tegude eest vastutav?" uurib Rozova.

Bildi andmetel kirjutas ta Telegramis, et ei saa oma kodulinnas Peterburis vabalt aega veeta. Ta pidi ka pärast sõja puhkemist oma Instagrami konto sulgema.

Meedias levivad väited, et Luiza Rozova sündis Putini salasuhtest endise koristaja Svetlana Krivonogihhiga.

Svetlana Krivonogihh sattus laialdaselt avalikkuse tähelepanu alla 2020. aastal, kui uurivate ajakirjanike rühm Proekt ütles, et tal on hinnanguliselt 100 miljoni dollari väärtuses vara.