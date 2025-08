Vaatamata naftatoodangu kasvule ei pruugi kütuse hind tanklates langeda

Maailma suurimad naftariigid otsustasid suurendada naftatootmist. OPEC+ soovib taastada oma turuosa ja valmistuda võimalike geopoliitiliste šokkide, sealhulgas Venemaa naftaärist äralõikamise vastu. Kuigi pakkumist on praegu rohkem kui nõudlust, ei pruugi see tuua tanklatesse odavamat kütust. USA sanktsioonid võivad kaasa tuua hoopis kütusehinna tõusu.

Naftat eksportivate riikide organisatsioon OPEC+ leppis kokku, et septembrist suurendatakse naftatootmist enam kui poole miljoni barreli võrra päevas. Alates aprillist on OPEC järk-järgult tootmist kasvatanud. Samas on nõudlus maailmaturul pigem nõrk, ütlevad eksperdid.

"Me oleme sellel aastal huvitavas olukorras, kus naftanõudluse kasv on 16 aasta madalaim ja sinna vastu on kolm korda suurem pakkumine. See tähendab olukorda, kus naftavarud globaalselt suurenevad. Maikuus nafta globaalsed varud suurenesid kuskil 80 miljoni barreli võrra. Kui turul on liiga palju naftat, võiksid kütusehinnad langeda," rääkis Terminali juhatuse liige Alan Vaht.

OPEC-i teate järel on nafta hind langenud umbes kahe protsendi jagu.

"See ei ole ülemäära suur (langus), aga kindlasti annab signaali selle kohta, et turgudel oodatakse mõningast nafta ülepakkumist," ütles Eesti Panga ökonomist Rasmus Kattai.

Tootmismahtude suurendamine peegeldab võitlust turuosa pärast.

"OPEC-i loogika lähtub sellest, et nad tahavad oma turuosa eest võidelda ja see ongi küsimus, kumb tahtmine peale jääb – kas võidelda selle nimel, et raha teenida või võidelda selle nimel, et turuosa saada," lausus Alexela energiakaubanduse juht Kalvi Nõu.

Ent õhus on ka geopoliitiline ebakindlus. USA presidendi Donald Trumpi tähtaeg Venemaale, sõlmida hiljemalt 8. augustiks Ukrainaga relvarahu, võib naftahinna järsult üles viia. Trump on lubanud karme sanktsioone riikidele, kes Venemaaga äri ajavad.

"Nüüd sõltub, milline saab olema Venemaa otsus, kas minnakse kaasa USA presidendi ettepanekuga Ukraina sõda lõpetada. Kui ei minda kaasa ja sanktsioonid lähevad Venemaale peale ja (ka) kolmandatele riikidele, kes Venemaaga äri teevad, siis me näeme seda mõju maailmaturul juba reedel," lausus Vaht.

"OPEC-il ei ole nii palju naftatootmisressurssi, et sellega asendada kogu Venemaa nafta turult kõrvalejäämist ja see tähendaks kahjuks oluliselt kõrgemaid naftahindu. Aga tundkem rõõmu sellest, ehk seeläbi kannatame ära, et üheskoos õnnestub ka Ukraina sõda seeläbi võib-olla lõpetada," lisas ta.

"See hoiab praegu turgu korralikult pinges. Kui seda nii-öelda relvarahu nüüd ei tule ja tulevad teisesed sanktsioonid Venemaa naftale, siis see võib tähendada olulist Venemaa nafta pakkumise vähenemist ja võib turu oluliselt suurde tõusu viia," ütles Nõu.

"OPEC+-i hulka kuulub ju ka Venemaa. Ja alates septembrist on otsustatud ka Venemaa naftatootmise mahtu suurendada. Ilmselt eeldusel, et mingeid kanaleid pidi suudetakse see ikkagi maha müüa," lausus Kattai.