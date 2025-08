Keskerakond nõuab seoses tervisekassa suvepäevadega Jolleri tagasiastumist

"Eesti meditsiin vaevleb rahapuuduses ja tervisekassa eelarve on jooksvas miinuses. See kriis ei toimu vaid paberil, sest ka inimeste ravijärjekorrad pikenevad ning puudujäägil on otsene mõju Eesti inimestele ja nende ravile. Ja sellises olukorras toimuvad tervisekassa suvepäevad tööajast Taagepera lossis ja ajakirjanduse andmetel kuuekohalise summa eest. Me ei räägi siinkohal pelgalt praktilisest meeskonnavaimu hoidvast ühisüritusest, vaid glamuursest ajaveetmisest, mis ei ole kuidagi proportsioonis sellega, mis olukorras on Eesti meditsiin täna ja meie inimeste elujärg laiemalt," ütles Kõlvart.

Mitmed ajakirjandusväljaanded kirjeldasid teisipäeval tervisekassa Taagepera lossis asuvas Wagenkülli spaahotellis juuli lõpus toimunud suvepäevi. Ürituse jaoks oli broneeritud kogu kompleks. Õhtulehe andmetel võis suvepäevade maksumus ulatuda üle 100 000 euro.

Reformierakonda esindav sotsiaalminister Joller nentis ajakirjanduse küsimustele vastates, et selline rahakasutus tõepoolest riivab inimeste õiglustunnet.

Mihhail Kõlvarti hinnangul ei ole tagantjärele reageerimine kindlasti piisav.

"Vastamata on küsimus, kuidas ministri vastutusalas selline asi üldse toimuda sai," märkis Keskerakonna juht. "Küsimus ei ole ainult meditsiinis, Eesti rahvas vaesub pikemat aega nii maksutõusude kui ka kiratseva majanduse tõttu. Paljud ettevõtted sulgevad uksi ja poodidest varastatakse toitu. See on tänane olukord Eestis. Korraldada sellises olukorras luksuslik pidu, ei ole kindlasti kohane."

"Siin ei ole jutt ainult moraalsest vastutusest, sest tervisekassa näol ei ole tegemist ministrist kaugemal seisva asutusega. Tervisekassa nõukogu juhibki sotsiaalminister, kes on asutuses ühtlasi riigi huvide esindaja. Kui kroonilises rahapuuduses vaevlev asutus kulutab niivõrd suure summa luksuse peale, siis ei saa öelda, et riigi ehk tema kõrgeima võimu kandja huvid oleksid olnud tagatud," lisas Kõlvart.

"Seega on otseselt selge, et minister ei ole oma ülesannetega toime tulnud. Kindlasti tuleb kõnealust teemat arutada kohe pärast suvepuhkuse lõppu riigikogus, aga ainuke päriselt adekvaatne reaktsioon toimunule oleks see, kui minister ise sellises olukorras tagasi astuks," märkis Kõlvart.