Trump: Vance'ist saab tõenäoliselt vabariiklaste presidendikandidaat

President Donald Trump on seni hoidunud oma eelistatuimat mantlipärijat nimetamast ning veel veebruaris ütles ta, et ehkki Vance on väga võimekas, on sellest vara rääkida.

Teisipäeval ütles Trump aga vastuseks ajakirjanike küsimusele, kas Vance on tema Make America Great Again (MAGA) liikumise tulevane juht, et see on väga tõenäoline.

"Ausalt öeldes, ta on praegu asepresident. Sellest on ilmselgelt veel liiga vara rääkida, aga ta teeb suurepärast tööd ja ta oleks ilmselt praegusel hetkel soosik," ütles Trump.

President tõi ka välja idee, et Vance võiks moodustada tugeva vabariiklaste valimismeeskonna koos välisminister Marco Rubioga.

"Ma arvan, et Marco on samuti keegi, kes võib-olla sobiks mingil kujul JD-ga kokku," ütles Trump.

Trump on korduvalt vihjanud, et tegelikult tahaks ta Valges Majas olla veel ühe ametiaja, kuigi USA põhiseadus piirab presidendi ametiaegade arvu kahega.

Trumpi ametlikus veebipoes müüakse T-särke kirjaga "Trump 2028" ja "Kirjutame reeglid ümber".

Siiski ütles Trump teisipäeval CNBC saates "Squawk Box", et ta tõenäoliselt ei kandideeri kolmandaks ametiajaks.

"Ma tahaksin. Ma tahaksin kandideerida. Mul on parimad reitingunumbrid, mis mul kunagi on olnud," lausus Trump.

Jurist ja endine merejalaväelane Vance on saanud USA administratsioonis silmapaistva rolli, tegutsedes peamise siseriiklike sammude eestkõnelejana ja olulise diplomaatilise esindajana.

Asepresident on vihjanud, et võiks 2028. aasta valimistel presidendiks kandideerida, kuid ainult pärast Trumpiga konsulteerimist.

Endine Florida senaator Rubio on samuti tõusnud mõjukale positsioonile, olles esimene ametnik pärast Henry Kissingeri, kes on teeninud nii riikliku julgeoleku nõuniku kui välisministrina.