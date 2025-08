Stubb ja Trump vestlesid telefonitsi Ukraina teemal

Stubb teatas sotsiaalmeedias, et rääkis telefoni teel Trumpiga. Stubbi sõnul arutasid presidendid Ukraina sõda. Stubb tõi esile, et Trumpi poolt Venemaale seatud tähtaeg läheneb. Tema sõnul toetab Soome kõiki pingutusi viivitamatu relvarahu saavutamiseks, vahendas Yle.

Trump ise ütles eelmisel nädalal, et lühendab Venemaale Ukraina sõja lõpetamiseks antud 50-päevast tähtaega. President täpsustas, et annab Vene režiimi juhile Vladimir Putinile 10 päeva sõja lõpetamiseks. See tähtaeg kukub 8. augustil.

Stubbi sõnul arutas ta Trumpiga ka jäämurdjate küsimust.

"See on oluline teema liitlaste koostöös ja julgeolekus, Soome on ehitanud 60 protsenti maailma jäämurdjatest. Meil on oskusteave nende kiireks ehitamiseks," märkis Stubb.

Stubb on ka varem Trumpiga telefoni teel rääkinud. Kevadel tegi ta aga visiidi Ameerika Ühendriikidesse, mille käigus kohtus Floridas Trumpiga, mängis temaga ühe ringi golfi ja arutas kahepoolse partnerluse tugevdamist. See viitab, et Stubb saab hästi läbi USA praeguse presidendiga.