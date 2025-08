Trump võõrustab Valges Majas Aserbaidžaani-Armeenia rahukõnelusi

Ajaleht The Washington Post teatas kolmapäeval, et Armeenia peaminister Nikol Pašinjan ja Aserbaidžaani liider Ilham Alijev sõidavad Washingtoni ning kohtuvad reedel Donald Trumpiga. Kohtumisel peaks arutlusele tulema rahulepingu sõlmimine.

Armeenia valitsus teatas, et Pašinjan külastab 7. ja 8. augustil Washingtoni. Ta osaleb siis kolmepoolsel kohtumisel Trumpi ja Alijeviga. Jerevani teatel on kõneluste eesmärgiks edendada piirkonnas rahu, õitsengut ja majanduskoostööd, vahendas The Kyiv Independent.

Üks asjaga kursis olev inimene ütles ajalehele The Washington Post, et kohtumise tulemusel võidakse välja kuulutada kahe riigi vaheline rahuleping.

Armeenia ja Aserbaidžaan pidasid Nõukogude Liidu lagunemise järel ja 2020. aastal maha kaks sõda Mägi-Karabahhi üle, enne kui Bakuu armeenlaste enamusega piirkonna tunamullu septembris välkrünnakuga täielikult enda kontrolli alla võttis.

Sõja järel pagesid Karabahhist pea kõik seal elanud armeenlased.

Pašinjan on tunnustanud Bakuu suveräänsust Karabahhi üle, kus kolm aastakümmet olid võimul armeenlastest separatistid. Samuti andis Armeenia mullu Aserbaidžaanile tagasi neli piiriküla, mille see hõivas aastakümneid varem.