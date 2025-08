FT: Trump vaeb sanktsioone Vene varilaevastiku vastu

Asjaga kursis olevad inimesed ütlesid ajalehele Financial Times, et USA president Donald Trump kaalub Vene varilaevastikule uute sanktsioonide kehtestamist.

Trump on seadnud Venemaale täpse kuupäeva sõja lõpetamiseks, see tähtaeg kukub 8. augustil. Trump on juba hoiatanud, et kui rahulepet ei saavutata, kehtestab ta karmid sanktsioonid.

Asjaga kursis olevad inimesed ütlesid, et Trump kaalub ka Vene varilaevastikule täiendavate sanktsioonide kehtestamist. Kui meetmed kasutusele võetakse, oleksid need esimesed Moskva-vastased sanktsioonid, mille USA kehtestab pärast Trumpi naasmist Valgesse Majja.

USA ja lääneriigid juba üritavad piirata Venemaa naftatulusid. Venemaa aga hiilib varilaevastiku abil toornafta hinnalaest mööda.

Kaks allikat ütlesid, et varilaevastiku vastaseid sanktsioone peetakse otseseks viisiks suurendada majandussurvet Venemaale. Veel üks allikas ütles, et see meede on üks mitmest kaalutavast võimalusest.

Joe Bideni administratsioon kehtestas sanktsioonid ligi 213 Vene varilaevastiku tankerile. Ka Euroopa Liit on lisanud musta nimekirja mitusada tankerit.

Trump on juba korduvalt öelnud, et on Putinis pettunud. USA valitsusele lähedal seisvate allikate sõnul eirab Kreml USA poolt seatud tähtaegu ning hoogustab rünnakuid Ukraina vastu.

Teisipäeval vestles Trump aga oma Ukraina kolleegi Volodõmõr Zelenskiga ning riigipead arutasid võimalike Moskva-vastaste sanktsioonide kehtestamist.

"Me rääkimise Vene-vastastest sanktsioonidest. Nende majandus langeb jätkuvalt ja seepärast on Moskva selle väljavaate osas tähelepanelik, see võib palju muuta," rääkis Zelenski.

Trump on ähvardanud ka Indiat kõrgemate tollidega Vene nafta ostmise eest. Kolmapäeval külastab aga Moskvat Trumpi erisaadik Steve Witkoff.

Üks allikas ütles, et Trump langetab otsuse sanktsioonide osas pärast Witkoffi naasmist.

"See sõltub sellest, mida Witkoff tagasi toob. Kui Witkoff tuleb tagasi tühjade pihkudega, läheb Trump täiega raevu," ütles asjaga kursis olev inimene ajalehele Financial Times.