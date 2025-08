ERR USA-s: Trumpi uute tollimaksude tõttu jagunevad ameeriklased kahte leeri

Virginia väikelinnas Culpeperis heiskavad demokraadid igal hommikul oma kontori ees USA ja Ukraina lipu, andes sellega märku, et uksed on avatud.

"Näeme tõepoolest järjest rohkem inimesi uksest sisse astumas. Ka neid, kes varem pole poliitikas aktiivsed olnud. Inimesed tunnevad, et nad ei saa enam kõrvalt vaadata, vaid peavad ise kaasa lööma," lausus demokraatliku partei vabatahtlik Jane Johnson.

President Donald Trumpi toetajaid leidub linnas aga rohkem kui demokraate.

"Ta teeb seda, mida lubab ja siiani on ta sellest kinni pidanud," ütles pagariäri Knakal's omanik Dwayne Whitt.

Pagarikoda, kus Dwayne töötab, on tegutsenud kaubandustänaval ligi sada aastat. Omaniku sõnul läheb äril hästi. Võrdlusmoment on olemas, sest Dwayne on seisnud sama leti taga juba viimased 50 aastat.

Viimati tõsteti pagarikojas hindu kaks aastat tagasi. Omaniku sõnul ei ole plaan seda lähiajal teha, sest usutakse, et uued tollimaksud ärile suurt mõju ei avalda.

"Suurem osa toorainest tuleb nagunii Ameerikast. Ainult plasttooted, näiteks tordikaunistused ja muu säärane, tuleb Hiinast," lausus pagariäri omanik.

Kohalikud vabariiklased usaldavad presidenti ning usuvad, et tollimaksud on osa Trumpi pikemast plaanist.

"Pealkirjad kajastavad seda, mis toimub lühikeses perspektiivis, aga pikaajalises vaates toimub hoopis midagi muud. Ma arvan, et kulisside taga toimub palju ja suures plaanis olid need tollimaksud läbirääkimistaktika. Lõppeesmärk on vabam kaubandus ja madalamad tollid," ütles vabariiklane Bryan.

Demokraadid sellega aga nõustuda ei taha.

"Paljude inimeste jaoks saab see olema karm äratus. Kõik läheb kallimaks alates toidukaupadest tarbekaupadeni," sõnas Johnson.

Kuigi majanduse käekäik saab Ameerikas palju tähelepanu, ei vaibu ka seksuaalkurjategija Jeffrey Epsteini dokumentidega seotud skandaal. See varjutab mitmeid Trumpi seniseid poliitilisi samme, ka peatselt kehtima hakkavaid tollimakse.

"Kui see nii paljudele korda läheb, siis avaldatagu. Nagu paljud teised, olen ka mina hakanud küsima, et mida varjatakse?" ütles sõltumatu valija Ian.

"Epsteini failid tuleks kindlasti avalikustada. Ma ei tea, mis seda viivitust põhjustab. Mulle tundub, et probleem on selles, et kõik on sellega seotud," lisas Bryan.

"Kui nimekirjas on ka demokraate, siis tuleb ka nemad paljastada," sõnas demokraatliku partei vabatahtlik.

Kuigi poliitilised vaated erinevad, ütlevad nii vabariiklased kui ka demokraadid, et igapäevaelus saadakse väikelinnas kenasti hakkama. Tülide vältimiseks hoitakse poliitika sageli lihtsalt vestlustest eemal.