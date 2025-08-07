X!

Nõgene: Tallinki kaubavedu näitab paranemise märke

Majandus
Tallinna reisisadam vanalinna taustal.
Tallinna reisisadam vanalinna taustal. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Majandus

Tallinki juht Paavo Nõgene rääkis, et võrreldes aasta algusega on Tallinki kaubaveomahu langus vähenenud. Pikemas perspektiivis mõjutab laevandust see, milliseks kujunevad Euroopa Liidu regulatsioonid.

Aasta algusega võrreldes on Tallinki kaubaveomaht teataval määral paranenud. Kui aasta alguses oli kaubavoo kukkumine kuni 30 protsenti, siis juulis oli see 10 protsenti, ütles Nõgene. "Nii et teatav paranemine on olemas, aga selge on see, et liinidel on täna kokku laevu rohkem, kui kaupa nendega vedada," tõdes ta.

Eesti peamised ekspordipartnerid on Soome ja Rootsi. Mõlema riigi majandustele on viimased aastad aga raskelt mõjunud.

Kui Rootsis on näha majanduse paranemise ilminguid, siis Soomes lootuskiirt ei paista.

"Kui Rootsis loodetakse käesoleva aasta lõpuks juba üle üheprotsendilist majanduskasvu ja järgmisel aastal sinna ühe ja kahe protsendi vahele, siis Soome suunal veel seda kahjuks näha ei ole. Soomes on viimased analüütikute arvamused, et võib-olla teises poolaastas saab raporteerida, et majandus reaalselt on natukene kasvanud. Järgmisel aastal arvatakse, et see majanduskasv jääb Soomes kuskil ühe protsendi kanti," rääkis Nõgene.

Nõgene rõhutas, et kui Soome ja Rootsi majandusel hakkab paremini minema, siis hakkab kaubavedu suurenema.

Suuremaid muutusid Tallink liinidel teha ei plaani.

"Pikemas trendis kindlasti need laevad, mis on täna sõidavad või need kaubalaevade mahud, mis on täna sõitnud Eesti või Rootsi suunal, sõidavad ka edasi. Aga Tallink kogu aeg kohandab oma tegevusi ja kuna ka laevad erinevatel liinidel aeg-ajalt muutuvad ning Tallinkile on tulnud tšarterist tagasi laevu, siis me oleme muudatusi teinud. Ka kolmapäeval teatasime ühe kaubalaeva müügist. Loomulikult me kohaneme kogu aeg turuolukorraga. Aga mingeid suuremaid muutusi Eesti-Soome või Eesti-Rootsi liinil me ei näe ette," rääkis Nõgene.

Pikemas perspektiivis mõjutab turgu see, milliseks kujunevad Euroopa Liidu regulatsioonid, lisas ta.

"Milliseks kujuneb maanteetranspordi, lennuliikluse ja laevanduse maksustamine. Kui seal tekivad konkurentsinihked, kus mingile valdkonnale eelistatakse teist, siis võib loomulikult muutuda ka turuolukord sellest tulenevalt," sõnas Nõgene.

"Loomulikult on olemas lähiriikide kaubavedu, ennekõike Soome ja Rootsi suunal. Aga on ju ka kaugemalt tulijaid ning see, kas laeva peale pööratakse Poolast või sõidetakse läbi Baltikumi ja minnakse laevale üle Tallinnast. Siin mängivad väga palju rolli ka kõikvõimalikud maksuotsused Euroopa Liidu tasandil," ütles ta.

Viimastel aastatel on Euroopa Liidus laevandusvaldkonna maksukoormus kasvanud.

"On tulnud juurde keskkonnatasud, laevandus on liidetud heitmekvootide süsteemi. See kindlasti mõjutab kogu laevandussektorit. Laevanduses on selles mõttes keeruline, et meil ei ole täna tehnoloogiaid, millega minna üle nullheitmetele, mis tähendab seda, et kõik laevafirmad peavad hakkama ostma CO2-kvooti, mis muudab selle transpordi kindlasti oluliselt kallimaks, mis muudab ekspordi kallimaks. Ja kui eksport muutub kallimaks, siis ühel hetkel ei pruugi olla enam nendes kohtades mõistlik seda kaupa toota, kust seda võib-olla varem on," rääkis Nõgene.

"Kõik sellised keskkonnatasud sektoritele, kus alternatiivne tehnoloogia ei ole veel seal, et oleks võimalik sellele tehnoloogiale üle minna, on kindlasti tegevust väga palju mõjutavad asjaolud," lisas ta.

Nõgene märkis, et kaubandusveomahud indikeerivad varaselt majanduses toimuvat.

"Nägime kaubandusveomahu langust, enne kui majandus hakkas langema. Mõnes sektoris näeme ka siis majanduse taastumist juba enne, kui see on reaalnumbrites. Väga pikalt ei liikunud Eestist Rootsi ehitusmaterjale. Nüüd juba näeme, et on hakanud taas liikuma, mis tähendab, et ehitusturg hakkab Rootsis taastuma, mis mõnevõrra hiljem hakkab kajastuma ka majanduse numbrites Rootsis," rääkis ta.

"Maikuus oli Soomes töötuse määr üle 10 protsendi. Sellist töötuse määra ei ole olnud Soomes viimase 15 aasta jooksul. On ilmselge, et kui töötuse tase on Soomes niivõrd kõrge, siis see mõjutab reisijate tarbimisvõimalusi. See mõjutab kindlasti ka seda, kui palju käiakse Eestis," lisas Nõgene.

Toimetaja: Valner Väino

Samal teemal

tormis meie ajas

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

07:15

Paljude Tartu kortermajade kriisikindlus on väike

07:03

Riik lubaks ohtlikke patsiente tervishoiuasutustes vajadusel ohjeldada

06:46

Trumpi sõnul võib ta suure tõenäosusega peagi Putiniga kohtuda

05:08

Nõgene: Tallinki kaubavedu näitab paranemise märke

05:06

Välisinvesteeringute keskuse juht: Eesti on endiselt konkurentsivõimeline

06.08

Koskel sai Hämeenlinnas napi kaotuse

06.08

Endiste Eesti sportlaste lapsed ihkavad samuti spordis tippu jõuda

06.08

Trump plaanib lähiajal kohtuda Putini ja Zelenskiga Uuendatud

06.08

Glinka sai Poolas raske võidu ja jõudis veerandfinaali

06.08

Vallner euromängu eel: midagi kerget kummalegi meeskonnale ei tule

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

06.08

Sõja 1260. päev. Putini ja Witkoffi kohtumine kestis ligi kolm tundi Uuendatud

06.08

Laane: mul on kahju, et töötajate tänamine rahva õiglustunnet riivab

06.08

Peaminister Michal soovitab tervisekassa juhtkonnal ametit vahetada Uuendatud

06.08

Keskerakond nõuab seoses tervisekassa suvepäevadega Jolleri tagasiastumist

05.08

Palgatõusust ilma jäänud Elroni rongijuhid pole nõus ületunde tegema

05.08

Leedus alla kukkunud Vene droon sisaldas lõhkeainet

06.08

Terviseamet oma suveseminari ära ei jäta

06.08

Sõõrumaa: sain Reformierakonna volitused minna Keskerakonnaga läbi rääkima Uuendatud

06.08

Joller: arutame tervisekassa suvepäevi nõukogu koosolekul

06.08

FT: Trump vaeb sanktsioone Vene varilaevastiku vastu

ilmateade

loe: sport

06.08

Koskel sai Hämeenlinnas napi kaotuse

06.08

Endiste Eesti sportlaste lapsed ihkavad samuti spordis tippu jõuda

06.08

Glinka sai Poolas raske võidu ja jõudis veerandfinaali

06.08

Vallner euromängu eel: midagi kerget kummalegi meeskonnale ei tule

loe: kultuur

06.08

Suri tantsija ja tantsupedagoog Ülle Toming

06.08

95. sünniaastapäeva kontserdil kõlab Veljo Tormise looming uues helikeeles

06.08

Arvustus. Mõranev kodurahu ehk kassi-hiire mäng külalistega

06.08

Immo Mihkelson: Tormise jaoks oli muusika eluks vajalik

loe: eeter

06.08

Ines: mõõnad mu elus on tõukeks mu loomingule

06.08

Zooloog Tiit Maran: surm on elu normaalne osa

06.08

Psühholoog: terviseärevuse vastu aitab mitu lihtsat nippi

06.08

Toretalu maisilabürindis eksleb igal suvel sadu inimesi

Raadiouudised

06.08

Salaci uuel sillal loodetakse liiklus avada novembri algul

06.08

Minister Karmen Joller nendib, et Tervisekassa käitus suvepäevi korraldades lubamatult

06.08

Eesti paigaldab piiriveekogudele ujuvtõkked

06.08

Päevakaja (06.08.2025 18:00:00)

06.08

Parempoolsete Tallinna linnapea kandidaat on Lavly Perling

06.08

Korteriühistutele toob kriisivalmiduse suurendamine väjakutseid

06.08

Transpordiamet katsetas kolm aastat teeäärte vähesemat niitmist

06.08

Raadiouudised (06.08.2025 15:00:00)

06.08

Südalinna Teater peaks tutvustama Eesti dramaturgiat

06.08

Palavus on möödas, sajud jätkuvad

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo