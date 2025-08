Neli Eesti meest asuvad sõudepaadis ookeani ületama

Ookeanisõudepaat Jasmin II peaks detsembrist alates saama nelja Eesti mehe Arnold Reinu, Andrese, Kait Kaareli ja Karli ajutiseks koduks Atlandi ookeanil.

Kui aasta alguses Hannes Hanso ja Mart Kuusk sõudsid end üle Atlandi omas rütmis, siis Jasmini meeskond läheb seda tegema võistluses teiste samasuguste alustega. Kokku võib Kanaaridelt Kariibidele suuna võtta üle 40 paadi.

"Start toimub küll suhteliselt koos, aga mitte selliselt, et pannakse paadid joonele ja minek. Ta on natuke hajuvam, aga ta on võistluse kontekstis, et on start ja pärast finiši aeg," sõnas Jasmin II meeskonnaliige Kait Kaarel Puss.

Tegelikult on selle paadiga üle Atlandi käidud juba kuuel korral varasemalt, kuid siiski peab meretehnoloogia kompententsikeskus tegema merekõlbulikkuse kontrolli.

"Meie töö tulemusena väljastame raporti, kus oleme üles pildistanud kõik veekindlad sektsioonid ja kogu aluse väliskonstruktsiooni. Selle tulemusel me saame anda hinnangu, kas meie soovitame sellega minna sellele reisile või mitte," lausus TalTech'i meretehnoloogia laborite juhataja Ruttar Teär.

Meeskond on juba Eesti vetes väljakutse nimel trenni ja paadieluga harjutamist teinud küll. Mehed ütlesid, et on kogemusi vahetatud ka kahemehepaadi meeskonna Hanso ja Kuusega.

"Meie oleme enda jaoks kindlalt eesmärgi võtnud, et me tahame minna. Isegi, kui nad (Hannes Hanso ja Mart Kuusk - toim) oleksid öelnud, et ärge minge, me oleks läinud," ütles Puss.