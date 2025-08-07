Uuring: toidu käibemaksu alandamisele oleks ühiskonnas laialdane toetus

30. juunil avaldati rahvaalgatus.ee keskkonnas petitsioon toidukaupade käibemaksu alandamiseks.

Neljapäeva hommikuse seisuga on sellele andnud allkirja ligi 93 000 inimese. Algatuse ajendiks oli toidukaupade käibemaksumäära tõus 24 protsendile alates 1. juulist — tegemist on ühe kõrgeima määraga Euroopas.

Samal ajal on valitsuserakonnad käibemaksu langetamise suhtes seni olnud skeptilised. Ühiskonnauuringute Instituut palus oma viimases küsitluses inimestel muu hulgas avaldada arvamust ka selle ettepaneku kohta.

Vastajatelt küsiti: "Kas Teie toetate toidukaupade käibemaksumäära vähendamist?" 11 protsenti vastajatest ütles "Ei" või "Pigem ei", 84 protsenti "Pigem jah" või "Jah" ning viis protsenti vastas "Ei oska öelda".

Erakondliku eelistuse järgi toetaks käibemaksumäära alandamist 97 protsenti Keskerakonna, 94 protsenti EKRE, 87 protsenti Isamaa, 84 protsenti SDE ja 62 protsenti Parempoolsete toetajatest. Reformierakonna toetajatest oleks käibemaksu alandamise poolt 49 protsenti ja vastu 44 protsenti.